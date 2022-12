Baustellen in Geretsried: Vieles muss warten

Von: Susanne Weiß

Teilen

Eine Ampel soll das Abbiegen von der Elbe- auf die Blumenstraße erleichtern. © sh/A

Die Ampel an der Blumenstraße steht noch nicht, auch die Egerlandstraße wird heuer nicht mehr fertig: Auf vielen Baustellen ist Warten angesagt.

Geretsried – Corona, Krieg, Fachkräftemangel: Die Gründe sind vielschichtig, das Ergebnis gleich. Auf Baustellen braucht es in diesen Tagen einen langen Atem. So ist das auch bei den Projekten im Stadtgebiet von Geretsried. Rainer Goldstein, der die Bauabteilung im Rathaus leitet, gab in der Stadtratssitzung am Dienstag einen Überblick.

Ampel Blumenstraße

Dass es für den Knotenpunkt Blumen-/Elbestraße eine Lösung braucht, war schon vor dem Neubauprojekt „OPUS.G“ an der Banater Straße klar. Vor über zwei Jahren traf die Stadt mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim eine Kreuzungsvereinbarung für eine Ampelanlage, die laut Gutachten an der Stelle nötig ist. Eigentlich sollte sie längst stehen, zuletzt war die Umsetzung für Herbst vorgesehen. Passiert ist allerdings nichts.

„Wir warten auf die Rodungserlaubnis“, informierte Goldstein. Wegen unbesetzter Stellen und Mitarbeiterausfall in der zuständigen Behörde gestalte sich dies „relativ komplex“. Die Rodung ist nötig für den Ausbau der angrenzenden Bushaltestelle, der zusammen mit dem Aufbau der Ampelanlage erfolgen soll. Die Stadt wolle nun noch im Dezember Leerrohre einbauen. Den Rest „schieben wir ins neue Jahr. Es hilft nichts“, so Goldstein.

Egerlandstraße

Dass die Egerlandstraße nicht zum Weihnachtsgeschäft geöffnet wird, war bereits länger abzusehen. Aber Bürgermeister Michael Müller betonte im Stadtrat: „Fußgänger erreichen alle Geschäfte.“ Eine durchgängige Möglichkeit gibt es allerdings noch nicht. „Wir teilen den Wunsch, aber ich kann niemanden hinterm Radlader vorbeigehen lassen“, ergänzte Goldstein.

An allen Seiten wird an der Oberflächenwiederherstellung gearbeitet. „Der Bauzeitenplan ändert sich täglich“, so der Stadtbaurat. Teils ist schon der Farbasphalt aufgebracht, teils ist die Fahrbahn noch schwarz. Die erste zukünftige Pflanzinsel ist bereits ausgegraben. Dort soll demnächst das Fundament entstehen. Im neuen Jahr sollen die Granitblöcke geschnitten werden. Auch der Brunnen fehlt noch. Bei Sparten und Telefonleitungen müsse man sehen, wie weit man mit Blick auf die Witterung komme. „Nächste, übernächste Woche wollen wir versuchen, die Lampen zu montieren.“ Einen Zeitpunkt, wann die Egerlandstraße fertig und für den Verkehr geöffnet wird, nannte der Stadtbaurat nicht.

Querungshilfe

Ein unerwarteter Geldsegen ermöglicht, dass das Staatliche Bauamt Weilheim die geplante Querungshilfe an der Staatsstraße 2369 früher realisieren kann, als ursprünglich angenommen. Sie soll die Gefahrenstelle – der Radweg kreuzt auf Höhe des Breslauer Wegs die Staatsstraße 2369 – entschärfen. Vergangenes Jahr gab es dort einen tödlichen Unfall. Eine Radfahrerin und ein Motorradfahrer sind gestorben. Als Sofortmaßnahme wurde ein Überholverbot angeordnet. Auf längere Sicht sollte eine Verkehrsinsel entstehen.

Eigentlich sollte das Projekt noch in diesem Jahr angepackt werden, nachdem der Bund überraschend bereits gezahlte Gelder für Straßenkontrollfahrten an die Länder erstattet hatte (wir berichteten). Die beauftragte Firma könne heuer aber nicht mehr anfangen, richtete Goldstein vom Staatlichen Bauamt aus – der Straßenabschnitt befindet sich auf gemeindefreiem Gebiet, die Stadt ist dort nicht zuständig. „Der Bau der Querungshilfe ist aktuell für das Frühjahr 2023 geplant.“

Bushaltestellen

Mit dem X-Bus können Fahrgäste seit einem Jahr im 20-Minuten-Takt von Bad Tölz über Geretsried und Wolfratshausen nach Starnberg fahren. Um das Angebot zu stärken, baut Geretsried die Bushaltestellen im Stadtgebiet aus. An der B11 auf Höhe des Rathauses sind bereits ein Bussteig und Fahrradständer entstanden. Es ist aber noch nicht alles fertig. „Die Bushäuschen sind nicht lieferbar“, so Müller. Auch „Am Stern“ ist eine Aufwertung geplant. Beide Haltestellen sollen mit sogenannter Dynamischer Fahrgastinformation ausgestattet werden, also digitalen Anzeigetafeln. „Wir bekommen die Masten voraussichtlich noch in diesem Jahr, aber nicht die Anzeigetafeln“, berichtete Goldstein. Die Tiefbauarbeiten seien soweit abgeschlossen, aber teils fehlen noch die Stromanschlüsse.

Rathausumbau

Das Dach des Rathauses muss erneuert werden – und die Verwaltung braucht mehr Platz. Deswegen sollen im Dachgeschoss zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Starten sollten die Arbeiten eigentlich im Frühjahr, doch die Genehmigung und Lieferungen verzögerten sich, berichtete Janine Kleiber vom Bauamt. Nun startet der Innenabriss am 19. Dezember. „Das ist ungewöhnlich, aber der Zimmerer hat mir versichert, dass er das Dach nur bei entsprechender Witterung aufmacht.“ Passieren soll das in vier Abschnitten. Am Rathaus entstehen dafür Baugerüst und -treppe. Für die Mitarbeiter werden die lärmintensiven Arbeiten mit Einschränkungen verbunden sein, so Kleiber. Trauungen könnten unter der Woche ins Museum verlegt werden. „Ich hoffe, wir sind Ende Juni fertig, aber das ist in diesen Zeiten sehr variabel.“

Deponie

Seit Mitte November laufen Arbeiten an der ehemaligen Hausmülldeponie bei der Kleingartenanlage an der Jeschkenstraße. Sie soll saniert und rekultiviert werden. Dazu werden der oberflächige Müll abgesammelt und Grundwassermessstellen eingerichtet.

Parkplätze Gelting

Die Parkstreifen im östlichen Gewerbegebiet in Gelting werden zur Zeit fertig asphaltiert. Sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, ist die Fertigstellung für kommenden Montag geplant.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.