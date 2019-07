Diamantene Hochzeit in Geretsried: 100 000 Kilometer in 60 Jahren

Die „Roaser“ Klara und Josef Roth feierten in Geretsried Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren ist das Reisen ihre große gemeinsame Leidenschaft. Auch für nächstes Jahr hat das Ehepaar wieder eine große Urlaubstour geplant.

Geretsried –Klara Roth mit ihren 80 Jahren und ihr zwei Jahre älterer Mann Josef sind rüstig und reiselustig. „Mir san halt oade Roaser“, geben sie zu. Das Ehepaar feierte dieser Tage Diamantene Hochzeit und erzählte Bürgermeister Michael Müller, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte, was sie für das kommende Jahr planen, sofern sie gesund blieben: „Wir reisen über den Dalton-Highway durch Alaska bis ans Eismeer.“ Da staunte der Rathauschef nicht schlecht und ließ sich gerne aus dem Leben der Roths erzählen.

+ Vom Bruder der Braut verkuppelt: Klara und Josef Roth. © repro: Sabine Hermsdorf-Hiss

„Mir san halt oade Roaser“

Es muss Schicksal gewesen sein, dass die beiden Zwangsaussiedler-Familien – Josef Roth stammt aus Ungarn-Deutschland, die Familie von Klara aus Fleißen bei Eger – 1959 in den gleichen Neubau an der Egerlandstraße, Ecke Karl-Lederer-Platz einzogen. Dort, wo heute das moderne BGZ steht. Die junge Frau beobachtete einen adretten Burschen, wie er sein Motorrad, eine 250iger BMW R15, vor dem Haus polierte. „Der dat ma g’falln“, habe sie ihrem Bruder zugeflüstert – und der verkuppelte. Die alte BMW, Baujahr 1956, steht heute noch fahrtüchtig in der Garage. Auf Tour geht es allerdings schon länger nicht mehr. „Sie ist zu schwach motorisiert für den heutigen Verkehr“, sagt Roth und will damit andeuten, dass es an ihm im Grunde nicht liegt.

Früher seien sie mit der Maschine durch Griechenland bis Athen, durch Italien bis nach Sizilien, durch Spanien bis nach Granada gefahren. Mit Sohn Andreas, ihrem einzigen Kind, entdeckten sie später die Liebe zu Kanada und Alaska mit dem Pickup-Camper. An der Garagenwand der Roths hängen 30 Autoschilder aus verschiedenen Bundesstaaten. Josef Roth hat mal überschlagen, wie oft in 60 Ehejahren sie in Übersee waren: „Wir haben 100 000 Straßenkilometer in 54 Wochen auf 14 Reisen absolviert.“

Die Geretsrieder besuchten die Redwoods in Kalifornien, die Rocky Mountains in British Columbia, die endlosen Weiten des Yukon, sie sahen Bären-Mamas mit ihrem Nachwuchs über den Highway spazieren. Natur und Berge sind ihre Leidenschaft. Wenn sie nicht auf Reisen sind, verbringen sie ihre Zeit gerne auf ihrer Alm im Antholzer-Tal in Südtirol.

Josef Roth war Schreinermeister mit eigener Möbelwerkstatt in Geretsried. Heute führt Sohn Andreas den Familienbetrieb. Den 60. Hochzeitstag feierte das Ehepaar standesgemäß: Mit einem blumengeschmückten amerikanischen Cabriolet ging es zur Kirche und im Anschluss zur Familienfeier nach Deining.

