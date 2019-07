„Interkommunaler Dialog“: Diese Gemeinsamkeiten hat Geretsried mit dem Dorf  Alano

46 Männer und Frauen aus dem italienischen Alano besuchten am Wochenende Geretsried. Der Grund: Unter dem Motto „Interkommunaler Dialog“ fand im Rathaus eine Diskussionsrunde statt. Diese zeigte: Es gibt durchaus Parallelen zwischen Geretsried und Alano.

Geretsried – Seit 1986 pflegen die Mitglieder der Veteranen- und Reservistenkameradschaft (VuRK) Geretsried freundschaftliche Beziehungen zu den „Alpini“, einer entsprechenden Organisation aus Alano di Piave in Venetien. Der Ehrenkreisvorsitzende der Reservisten, Bertl Grassinger, und der frühere Bürgermeister von Alano di Piave, Orazio Piccolotto, hatten die Freundschaft ins Leben gerufen. Seit 2005 besteht eine offizielle Partnerschaft. Laut Fred Pelger, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Geretsried, wird diese mit mindestens einmal jährlichen, gegenseitigen Besuchen gelebt. Die Öffentlichkeit wusste bislang wenig von der Verbindung.

Das Motto: „Interkommunaler Dialog“

Das änderte sich am Wochenende, als eine Delegation von 46 Frauen und Männern aus dem 2700-Einwohner-Dorf mit Bürgermeisterin Amalia Serenella Bogana an der Spitze den Geretsriedern ihre Aufwartung machte. Unter dem Motto „Interkommunaler Dialog“ fand am Samstagvormittag im Rathaus eine Diskussionsrunde statt. Am Nachmittag spielte die Musikkapelle „Banda Sette Ville“ aus Alano zusammen mit der Reservisten-Blasmusik Geretsried auf dem Neuen Platz. Ein deutsch-italienischer Freundschaftsabend im Reservistenheim, ein Gottesdienst und ein Weißwurstfrühstück am Sonntag gehörten ebenfalls zum Programm. Am Freitagabend hatten die Gäste bereits am Waldsommer-Einzug teilgenommen.

+ Deutsch-italienische Begegnung auf dem Neuen Platz: Die Reservisten-Blasmusik Geretsried und die „Banda Sette Ville“ aus Alano di Piave spielten abwechselnd und zum Schluss gemeinsam. © Tanja Lühr

Bürgermeister Michael Müller kennt Alano di Piave von einer Reise her, auf der er einige Kriegsgräber in der Gegend besichtigt hatte. Die beiden Weltkriege sind es, die die beiden unterschiedlichen Städte verbinden. Bürgermeisterin Amalia Serenella Bogana berichtete beim „Interkommunalen Dialog“ über die Geschichte ihrer Gemeinde. Alano in der Provinz Belluno, zwischen dem Fluss Piave und den Dolomiten gelegen, erstmals urkundlich erwähnt um das Jahr 1000, geriet während des Ersten Weltkriegs zwischen die Fronten der italienischen und österreichisch-ungarischen Soldaten. Der Ort wurde komplett zerstört. Die Bewohner flüchteten nach Nordeuropa und Amerika. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten einige zurück. Andere schickten Geld aus dem Ausland für den Wiederaufbau. Industrie und Tourismus blühten auf. Heute leben neben den Einheimischen viele Zuwanderer aus Marokko und China in Alano.

Städte haben eine ähnliche Vergangenheit

Auch Geretsried entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Bürgermeister Michael Müller betonte, dass der Aufbau der Stadt in erster Linie den Heimatvertriebenen zu verdanken sei. Gäste und Gastgeber stellten fest, dass beide Städte eine ähnliche Vergangenheit, ähnliche Ziele wie die Stärkung des Gewerbes und des sanften Tourismus, aber auch ähnliche Herausforderungen wie die Zuwanderung hätten. Umso wichtiger sei es, in einem Europa, das leider immer häufiger infrage gestellt werde, zusammenzuarbeiten, sagte Müller.

Lesen Sie auch: 90 Geretsrieder besuchen Partnerstadt Chamalières - und sind begeistert

Landrat Josef Niedermaier nannte Beispiele. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen dürfe Europa Italien nicht alleine lassen – eine Aussage, die die Gäste mit Applaus quittierten. Die aktuelle Verkehrssituation mit Lkw-Blockabfertigung am Brenner und Sperrungen von Landstraßen kann nach Ansicht Niedermaiers durch eine Reduzierung des Gütertransports entzerrt werden: „Es ist doch unsinnig, Milch aus Bayern nach Norditalien zu exportieren und als Joghurt wieder zu importieren. Wir müssen regionale Wirtschaftskreisläufe stärken“, sagte er. Ein positives Ergebnis interkommunaler Kooperation über Staatsgrenzen hinweg sei der Fernradweg München-Venezia.

Auch spannend: Für die Städte-Freundschaft: Meinl lässt deutsch-französischen Marsch komponieren

Müller und Bogana waren sich einig, dass Städtefreundschaften und Partnerschaften zwischen Vereinen einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis leisteten. Die Jugend könne man durch Schulaustausch-Programme, durch kulturelle und sportliche Aktivitäten für Partnerschaften begeistern. Feste sind natürlich ebenfalls geeignet, sich gegenseitig kennenzulernen. Zwei junge Männer von der Musikkapelle „Banda Sette Ville“ sagten im Gespräch mit unserer Zeitung, das „festa della birra“, sprich der Waldsommer, habe ihnen sehr gut gefallen.

Auch interessant: Geretsrieder und ihre Gäste aus Chamalières feiern 35 Jahre Städtepartnerschaft

Mit einem kulinarischen Gastgeschenk bedankte sich Amalia Serenella Bogana bei Michael Müller. Sie überreichte ihm einen Prosecco aus ihrer Region. Der Bürgermeister gab seiner Amtskollegin eine Karaffe mit Geretsried-Gravur mit auf den Weg, damit sie sich bei der Arbeit an ihrem Schreibtisch im Rathaus, an dem er auch schon gesessen habe, immer Wasser nachschenken könne.

So gut man sich offensichtlich verstand – eine weitere Städtepartnerschaft oder eine -freundschaft plant Geretsried mit Alano di Piave nicht. „Wir sind mit den Beziehungen zu Chamalières, Nickelsdorf und Pusztavám ausgelastet“, erklärte Müller am Rande der Veranstaltung. Es sei schön, dass die Reservisten die Partnerschaft mit Italien aufrecht erhielten.

tal