Zuschuss für Lastenfahrräder ?

Gibt es in Geretsried bald ein Förderprogramm für Lastenfahrräder? Der Stadtrat zeigt sich „grundsätzlich aufgeschlossen“: Die Verwaltung soll nun Förderrichtlinien erarbeiten.

Geretsried – Angelika Graf hat ihren VW Golf vor geraumer Zeit gegen ein Lastenfahrrad getauscht. Seitdem steigt die 30-jährige Geretsriederin mit Töchterchen und Familienhund vorneweg in die Pedale – und ist begeistert von dieser Art der Fortbewegung. Kürzlich hat sie sich im Gespräch mit unserer Zeitung ein Förderprogramm von der Stadt gewünscht (wir berichteten). Mit diesem Wunsch steht sie nicht alleine da.

Sonja Frank, FW-Stadträtin, Sozialreferentin und Familienbeaufragte, hat in der jüngsten Stadtratssitzung beantragt, den Kauf von Lastenfahrrädern mit 30 Prozent, maximal aber 1000 Euro zu unterstützen. Jedes Jahr sollen 20 000 Euro in einem Fördertopf bereitstehen. Ihr Vorstoß sorgte für eine rege Diskussion im Gremium. Ein deutliches Ja gab es nicht, aber den Beschluss, dass sich der Stadtrat „grundsätzlich aufgeschlossen zeigt, künftig den Kauf von Lastenfahrrädern zu fördern“. Die Verwaltung soll entsprechende Förderrichtlinien erarbeiten und im Oktober vorlegen.

„Setzen wir ein Zeichen als fahrradfreundliche Stadt“

„Ich bekomme seit einem halben Jahr vermehrt Anfragen“, erklärte Sonja Frank und verwies auf den positiven Erfahrungsbericht der Grundschullehrerin Tanja Hoffmann. Bei dieser bleibe das Familienauto nun immer öfter stehen. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens in Geretsried sei es im Interesse der Stadt, solche Alternativen zu fördern. „Setzen wir hier ein Zeichen als fahrradfreundliche Stadt“, forderte die FW-Stadträtin.

Andere Kommunen machen es vor: Von Berlin über Heidelberg bis München gibt es Förderprogramme. Auch in der näheren Umgebung werden Lastenfahrrad-Käufer unterstützt. In Wolfratshausen können vorwiegend Gewerbetreibende und gemeinnützige Organisationen profitieren. Die Tölzer Stadtwerke koppeln eine Förderung an einen Vertrag für Ökostrom.

Prinzipielle Idee stieß auf Zustimmung

Die prinzipielle Idee stieß auf Zustimmung. „Wir müssen wegkommen vom Primat des Autos“, sagte Bürgermeister Michael Müller (CSU). Über die Ausgestaltung gingen die Vorstellungen aber weit auseinander. „Der Antrag ist mir ein bisschen zu allgemein gefasst“, meinte Andreas Rottmüller (CSU). So könne man nicht verhindern, dass das von der Stadt mitfinanzierte Rad später in einem Online-Aktionshaus zum Verkauf oder in der Garage steht. Ihn überzeuge das Tölzer Konzept. Dass die Förderung dort an die Bedingung geknüpft ist, dass das Gefährt von einem örtlichen Geschäft stammt, gefiel auch Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU). Wolfgang Möckel (CSU) schlug vor, die Hausverwaltungen in solche Überlegungen einzubeziehen. Angesichts der Diskussion bemerkte Gerhard Meinl (CSU), dass in Deutschland immer alles gerecht sein müsse. „Man sieht, wie schwer es ist, Wohltaten zu vollbringen.“

Gar nicht anfreunden konnten sich Hans Ketelhut (CSU), Edith Peter (SPD), Wolfgang Werner (SPD) und Günther Fuhrmann (FDP) mit einem Förderprogramm und stimmten gegen den Antrag. „Wir machen da ein Fass auf, das bodenlos ist“, argumentierte Ketelhut. Es gehe darum, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, resümierte Dominik Irmer (FW). „Uns ist schon bewusst, dass wir damit nicht gleich die Welt retten werden.“

Passend zum Thema brachte Bürgerin Lena Gneist den Vorschlag ein, die Stadt könne Lastenfahrräder vermieten. „Das entlastet den Verkehr und ist im Sinne der Nachhaltigkeit“, sagte sie. Dazu merkte Ewald Kailberth (CSU) an, dass eine Positionierung am Rathaus unpraktisch sein könnte. Heidi Dodenhöft (FW) sagte, sie könne sich vorstellen, zur Eröffnung des Karl-Lederer-Platzes Lastenfahrräder als Werbemaßnahme zu verkaufen. „Wenn welche übrig bleiben, können wir sie verleihen.“

