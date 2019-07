Beim ESC Geretsried stehen Neuwahlen an - ein Kandidat ist ein Nationalspieler

Mit der Sanierung und Überdachung des altehrwürdigen Heinz-Schneider-Stadions durch die Stadt nimmt der Geretsrieder Eissport wieder Fahrt auf. Beim ESC will man bei der Jahresversammlung am 23. Juli (19.30 Uhr, Ratsstuben) die Weichen für eine nicht ganz unproblematische Übergangssaison und eine Zukunft, in der man an erfolgreiche Zeiten anknüpfen will, stellen: Mit Markus Janka und Korbinian Holzer stellen sich zwei Aushängeschilder des Geretsrieder Eishockeys für Posten in der Vorstandschaft zur Wahl.

Geretsried – Der langjährige DEL-Profi Janka hatte Anfang Mai kommissarisch das Amt des aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Vorsitzenden Thomas Stöber übernommen (wir berichteten). Offenbar hat der 39-Jährige an dem Job Gefallen gefunden, „auch wenn es viel zu tun gibt und vieles für mich absolutes Neuland ist“, wie der zweifache Familienvater bei einem Pressetermin betonte. Weil ihm sein Heimatverein am Herzen liegt, habe er sich jedoch dazu entschlossen, für das Amt des Ersten Vorsitzenden zu kandidieren. „Mein Hauptaugenmerk wird sich sicherlich auf die Suche und Betreuung von Sponsoren sowie Repräsentation liegen“, so der Ex-Torhüter, der 2017 im Trikot der Tölzer Löwen seine erfolgreiche Karriere beendet hatte. Dabei sei es sicherlich hilfreich, scherzte Janka, „dass ich in der Firma im Büro nebenan einen guten Ratgeber habe“. Gemeint ist Vater Oskar, der selbst viele Jahre Eishockey-Abteilungsleiter des TuS Geretsried war.

Stolz ist man beim ESC, mit Korbinian Holzer künftig einen weiteren Experten im Gremium zu haben. „Er wird offiziell für ein Amt in der Vorstandschaft kandidieren“, erklärte Janka. Dass er im Verein konkret mitarbeiten und nicht nur seinen Namen dafür hergeben möchte, stellte der 31-jährige Eishockey-Profi klar. „Es gibt schon eine Standleitung nach Anaheim“, scherzte der Nationalspieler, der ab dem kommenden Herbst wieder in den USA für die Mighty Ducks in der National-Hockey-League (NHL) verteidigen wird.

Mit Hilfe der modernen Medien sei es heutzutage einfach, auf dem Laufenden zu bleiben. „Ich möchte dem Verein so viel Input wie möglich geben“, betonte der gebürtige Geltinger. Bereits in der vergangenen Saison habe er pro Woche drei bis vier Stunden mit ESC-Vize Peter Holdschik telefoniert – die Themen reichten vom Stadionumbau bis zu sportlichen Aspekten den Nachwuchs und das Bayernliga-Team betreffend. „Der ESC ist für mich eine Herzensangelegenheit. Hier habe ich alles gelernt, was ich für meine Karriere benötigt habe. Deshalb will ich etwas zurückgeben“, so Holzer. Der Verein habe Potenzial, „und ich habe Ideen zur Genüge“. Es werde sicher noch fünf bis zehn Jahre dauern, um an erfolgreiche Zeiten anknüpfen könne, als der Name Geretsried in ganz Eishockey-Deutschland ein Begriff war. Basis seien das neue Stadion und eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Markus Gregor folgt Thomas Gania als Jugendleiter

Für letzteren Bereich wird künftig unter anderem Markus Gregor zuständig sein. Der 42-Jährige übernimmt das Amt des Jugendleiters von Thomas Gania, der aus beruflichen Gründen aufhört. „Er hat alles so hervorragend aufgebaut, deshalb möchte ich diese Arbeit genauso weiterführen“, sagte der Geretsrieder, der als System-Administrator arbeitet. Stolz ist Gregor darüber, „dass wir in der kommenden Saison wieder in jeder Altersklassen Mannschaften stellen können“. Dazu sind allerdings ein paar Kooperationen notwendig, zum Beispiel in der U11 und U13 mit dem SC Reichersbeuern, in der U15 mit Reichersbeuern und dem EC Bad Tölz und in der U17 mit dem TEV Miesbach. Aushängeschild wird das U20-Team in Bayernliga sein, das vom langjährigen Tölzer Sebastian Fottner trainiert wird.

Wieder für den Posten des 2. Vorsitzenden wird sich bei der Jahresversammlung Peter Holdschik bewerben. „Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der Ersten Mannschaft“, stellte der 49-Jährige klar. Er habe während der vergangenen Saison erste Erfahrungen sammeln können. „Es gibt sicherlich ein paar Dinge, die wir verändern werden“, betont der ehemalige Profi. Bereits bei der Zusammenstellung des aktuellen Bayernliga-Kaders habe er darauf geachtet, das Team zu verjüngen und für etwas mehr Konkurrenzkampf zu sorgen. Für die Zukunft möchte Holdschik verstärkt Geretsrieder in die Mannschaft einbauen: „Das Ziel muss es sein, wieder einen Stamm an guten einheimischen Spielern zu haben.“