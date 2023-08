Hagel, Gewitterstürme, Waldbrandgefahr: Wie der Klimawandel die Feuerwehren belastet

Von: Dominik Stallein

Im Einsatzwagen: Dr. René Mühlberger ist Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried. Dort werden Einsatzkräfte für alle Lagen ausgebildet, in denen sie eingreifen müssen – dazu zählen Schadensereignisse aufgrund von Extremwetter. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Extreme Wetterereignisse werden immer häufiger. Hat das Auswirkungen auf die Feuerwehrausbildung? Der Chef der Feuerwehrschule klärt auf.

Geretsried – Gewitterstürme, Hagelunwetter, extreme Schneefälle und Waldbrände: Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich in der Region in bemerkenswert kurzen Zeitabständen. Für die Feuerwehren bedeuten solche Großschadensereignisse tagelange Einsätze und höchste Alarmbereitschaft. Ehrenamtliche aus ganz Bayern werden an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried ausgebildet. Schulleiter Dr. René Mühlberger ist sicher, dass die Wehren gewappnet sind – auch wenn es ständig neue Herausforderungen gibt.

Dr. René Mühlberger, Leiter der Feuerwehrschule © Sabine Hermsdorf-Hiss

Herr Dr. Mühlberger, wie viele Ihrer Einsatzfahrzeuge haben einen Hagelschaden?

Mühlberger: Von den Feuerwehrautos tatsächlich keines, zum Glück. Auf unserem Mitarbeiterparkplatz sieht man aber viele Autos, die’s beim letzten Hagel erwischt hat.

Wie geht’s Ihrem Auto?

Mühlberger: Das Dach sieht mit seinen Dellen aus wie ein Golfball.

Das jüngste Hagelgewitter war nicht das erste große in den vergangenen Jahren. Werden Extremwetter zum neuen Kerngebiet der Wehren?

Mühlberger: Es tritt schon regelmäßig auf, ja. Das ist für die Feuerwehren sicherlich eine Herausforderung. Aber ich möchte ein bisschen einschränken: Keine der Aufgaben, die uns da erwartet, ist für die Einsatzkräfte wirklich neu. Extreme Wetterlagen hatten wir schon immer. Entwurzelte Bäume entfernen, Keller auspumpen, technische Hilfeleistung und Unfallstellen räumen: Das alles kennen die Feuerwehren sehr gut.

Was neu ist, ist die Häufigkeit.

Mühlberger: Dazu habe ich keine zuverlässigen Daten. Aber man kann zu dem Eindruck kommen: ja. Hundertjährige Hochwasserlagen halten sich nicht mehr unbedingt an den Terminplan. Die zeitlichen Abstände zwischen den Ereignissen werden insgesamt kürzer. Jedes große Wetterereignis sorgt für viele Einzeleinsätze. Das ist unbenommen.

Wie bereitet die Feuerwehrschule die Einsatzkräfte darauf vor?

Extreme Wetterereignisse – Herausforderungen für die Feuerwehren

Mühlberger: Unsere Zielgruppe sind ehrenamtliche Führungskräfte und sogenannte Spezialkräfte. Das sind Kameradinnen und Kameraden, die in den Feuerwehren vor Ort in der Ausbildung tätig sind. Da sind wir dann beim Thema: Die bringen anderen Kameraden Grundtätigkeiten bei – wie den Wassersauger bei großen Flächenlagen nach Starkregen richtig zu verwenden, die Pumpe und das technische Gerät, das sie brauchen. Das gilt aber nicht nur für Hilfeleistungen bei Unwettern, sondern für alle Aspekte der Feuerwehr.

Wie vermitteln Sie dieses Können?

Mühlberger: Gerade in der Führungsausbildung geht es darum, unsere Teilnehmer selbst aktiv werden zu lassen. Dabei ist die praktische Einsatzübung in unserem Übungsgelände eine ganz wichtige Methode. In der Rolle als Gruppenführer oder Zugführerin müssen die Lehrgangsteilnehmer möglichst realistisch inszenierte Schadenslagen auch unter Zeitdruck bewältigen. Dazu kommt natürlich Theorieunterricht mit Gruppenarbeiten und Planübungen. Die Zeiten mit 150 Folien in einer Präsentation sind aber längst vorbei.

Tun sich noch andere Aufgabenfelder durch den Klimawandel auf?

Mühlberger: Nicht ganz unmittelbar, aber durch die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden. Durch erneuerbare Energien oder neue Mobilitätsformen gibt es für uns Herausforderungen. Da erinnere ich nur an Brände von E-Autos oder an frühe Einsätze an Gebäuden mit Photovoltaik-Anlagen. Die Situationen, die den Feuerwehren draußen begegnen, können inzwischen eine riesige Bandbreite haben. Denen kann alles widerfahren – und damit müssen sie umzugehen lernen.

Wie schaffen Sie das in diesem Themengebiet?

Mühlberger: Wir thematisieren in Planspielen und Übungen eine ganze Palette an Einsatzlagen. So behandeln wir in einem Aufbaulehrgang für Leitungskräfte auch eine Flächenlage nach Starkregen. In der Ausbildung für den Katastrophenschutz werden typische Großschadenslagen eingebaut. Es gibt jedoch aktuell keinen Lehrgang, der sich nur und explizit mit Wetterereignissen auseinandersetzt.

Warum wird das nicht angeboten?

Mühlberger: Die Themen werden alle in den verschiedensten Lehrgängen behandelt. Wo Gefahren entstehen, sind wir gefordert – und darauf müssen sich alle auch in der Ausbildung einstellen. Wir gestalten unsere Übungsszenarien so, dass sie zu den aktuellen Anforderungen passen.

„Bis hin zum schwersten Unwetter stellen wir uns den Aufgaben“

Sind die Wehren für die unterschiedlichen Klimaereignisse ausreichend gewappnet?

Mühlberger: Die Führungskräfte in den Feuerwehren können so eine Lage beherrschen. Bis hin zum schwersten Unwetter stellen wir uns den Aufgaben. Wenn Lagen sehr groß und komplex werden, gibt es Führungsstrukturen für koordinierungsbedürftige Ereignisse und zuletzt den Katastrophenfall. Abgesehen von Corona war das hier im Landkreis zuletzt Anfang 2019 im Winter der Fall, als nach dem massiven Schneefall der K-Fall ausgerufen wurde. Für die Aus- und Fortbildung im Bereich Katastrophenschutz haben wir die Zuständigkeit für ganz Bayern. Unsere Zielgruppen sind die Mitglieder der behördlichen Führungsgruppen Katastrophenschutz und die örtlichen Einsatzleiter, die vor Ort die Abwehrmaßnahmen leiten. Grundsätzlich gilt: Für das, was einen in der Feuerwehrwelt erwartet, werden die Gruppen- und Zugführer bei uns ausgebildet. Sie müssen Waldbrände und Hagelgewitter genauso beherrschen können wie Pkw-Brände. Da darf es keine Rolle spielen, wenn es bei Großwetterlagen Tage dauert.

Regelmäßige, tagelange Einsätze stelle ich mir nicht wahnsinnig motivierend für mögliche Ehrenamtliche vor.

Mühlberger: Ich bin selbst ehrenamtlich bei der Tölzer Feuerwehr engagiert. Da gab es immer wieder einen mehrtägigen Einsatz, wie zum Pfingsthochwasser 1999 genau wie in den 2000er-Jahren. Das begleitet uns, und ich habe nicht erlebt, dass neue Mitglieder dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich fragen, wo sie jetzt gelandet sind. So etwas kommt ja nicht Jede Woche vor. Ich habe eher den gegenteiligen Effekt erlebt.

Nämlich?

Mühlberger: Solche Ereignisse schweißen eher zusammen, als dass sie abschrecken. Auch wenn sie an der Substanz zehren. Es ist ein Ehrenamt, und das hat auch eine Währung.

Die wäre?

Mühlberger: Die emotionale Bindung an die Tätigkeit, und dass man diese überhaupt ausüben darf. Wieso geht man in den Fußballverein?

Damit man Fußball spielt.

Mühlberger: Genau das gilt auch für die Feuerwehr. Und dazu ist unsere Tätigkeit sehr sinnig und stimmig für das Gemeinwohl. Alleine dieses Wissen schweißt übrigens auch zusammen.

