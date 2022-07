Countdown läuft: Nur noch wenige Tage bis zum Firmenlauf

Von: Volker Ufertinger

Großer Andrang: Als Streckenposten meldeten sich mehr Interessenten als erforderlich, nämlich 44. Die Einteilung erfolgte am Donnerstagabend in der Gaststätte Isarau. © Hans Lippert

Die Vorbereitungen für den Firmenlauf sind auf der Zielgeraden. Der Zuspruch ist enorm. Viele Läufer und Freiwillige für die Streckenposten haben sich gemeldet.

Geretsried – Am kommenden Mittwoch fällt um 19 Uhr auf dem Karl-Lederer-Platz der Startschuss für den ersten Firmenlauf nach der zweijährigen, coronabedingten Zwangspause. Sprich: Der Countdown für die größte Laufveranstaltung im Umkreis läuft. Dazu gehört die Einteilung der Streckenposten am Donnerstagabend in der Isarau-Gaststätte. Organisator Rudi Utzinger war überwältigt vom Zuspruch: „33 hätten wir gebraucht, 44 sind gekommen“, sagt er. „Es ist der Wahnsinn, wie viele Leute von sich aus mitmachen wollen.“

Großer Run auf Firmenlauf in Geretsried

Für Utzinger war der erfolgreiche Donnerstag ein weiterer Beleg dafür, wie sehr Geretsried und Umgebung ein solches Event brauchen. 2000 Anmeldungen sind eingegangen – genauso viele wie vor zwei Jahren. „Andere Veranstalter haben Schwierigkeiten, die Leute wieder zu mobilisieren, das läuft nach Corona alles erst wieder an.“ Doch der Run auf den Alpenland Firmenlauf ist ungebrochen.

Das 70-köpfige Organisationsteam hat keine Mühen gescheut, eine reibungslose Laufveranstaltung auf die Beine zu stellen. „Der Aufwand ist schon enorm“, so der Chef von Intersport Utzinger an der Egerlandstraße. Doch die ganze Arbeit hat sich gelohnt. „Es sind querbeet wieder alle Altersgruppen vertreten, von Schülern über Erwachsenen bis zu Senioren.“

Hitze: „Das BRK ist auf diesen Fall speziell vorbereitet“

Die angekündigte Hitze macht Utzinger keine Sorgen. Er erinnert daran, dass auch 2019 hohe Temperaturen herrschten – und damals kam es zu weniger Vorfällen als in den Jahren zuvor. „Das BRK ist auf diesen Fall speziell vorbereitet“, sagt er. Zudem werden auf der 4,9 Kilometer langen Strecke ausreichend Getränke gereicht. „Und die Läufer freuen sich auch, wenn sie aus dem Gartenschlauch von Anwohnern eine kühle Dusche kriegen.“

Der Macher appelliert an die Teilnehmer, frühzeitig und ohne Auto nach Geretsried zu kommen. Wer auf den Wagen nicht verzichten kann: Parkplätze stehen auf der Böhmwiese, im Parkhaus am Hallenbad sowie am Eisstadion zur Verfügung. Für die Anwohner gibt es ein „Zuckerl“: Sie können zwischen 16 und 17 Uhr die Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz und den Stellplatz kostenlos nutzen. Die Ausfahrt ist am nächsten Tag möglich. Für die Verkehrsbehinderungen auf der Route zwischen 18.30 und 20 Uhr bittet Utzinger um Verständnis. Die Böhmerwaldstraße und die B11 sind als Ausweichrouten jederzeit befahrbar. vu

