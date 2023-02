Benefiz in Geretsried: Kolping-Famile sammelt wieder Altpapier – großer Erfolg bei Schuh-Aktion

Von: Susanne Weiß

Teilen

1000 Kilogramm Schuhe hat die Geretsrieder Kolpingfamilie für den guten Zweck gesammelt, verpackt und verschickt. © zeigt Sigi Lorz mit der Sendung. Foto: Privat

Am kommenden Samstag sammelt die Kolping-Familie wieder Altpapier. Die Organisatoren hoffen dabei auf einen ähnlichen Erfolg wie bei der Schuh-Sammlung.

Geretsried – Bei der Spendenaktion des Kolpingwerks Deutschland im Januar hat sich die Geretsrieder Kolpingfamilie mit 1000 Kilo gebrauchten Schuhen beteiligt. „Ein beachtliches Ergebnis“, sagt Sigi Lorz von der Kolpingfamilie.

Dieser Samstag: Kolping-Famile sammelt wieder Papier – großer Erfolg bei Schuh-Aktion

Die gesammelten Spenden sind in vielen Arbeitsstunden sortiert, paarweise gebündelt und in Kartons gepackt worden. Per Post ging es zu Kolping Recycling nach Bad Lippstadt. „Zwar ist der Erlös nicht überwältigend, aber bei dieser Aktion steht die Hilfe für Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist, Schuhe zu haben, im Mittelpunkt“, erklärt Sigi Lorz und bedankt sich im Namen der Kolpingfamilie und des Kolpingwerks für die Unterstützung.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Nach Schuh-Sammlung ist nun Zeitungspapier gesucht

Die Ehrenamtlichen sammeln weiter für den guten Zweck. Für die gemeinsame Aktion mit der KAB besteht am Samstag, 25. Februar, erneut die Möglichkeit, Zeitungspapier abzugeben. Zwischen 10 und 11 Uhr stehen Mitglieder der Kolpingsfamilie Geretsried bereit und nehmen das Sammelgut entgegen.

Die Zufahrt zum Eisstadion ist über den Isardamm und die Jahnstraße möglich. Kartonagen können nur für die Transportmöglichkeit der Zeitungen angenommen werden. Kleiderspenden werden in die bereitstehenden Einwurf-Container gebracht, die wöchentlich geleert werden. Die Erlöse kommen wieder sozialen Aufgaben in Geretsried und weltweit zugute.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)