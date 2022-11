Beni Hafner alias „Oimara“ stellt im Hinterhalt sein neues Album vor

Von: Andrea Weber

Teilen

Landete mit „Bierli in der Sun“ einen Hit: Beni Hafner alias „Oimara“ stellt am Samstag sein neues Album vor. © Privat

Beni Hafner alias „Oimara“ im Interview mit unserer Zeitung über Heimatliebe und sein neues Album. Das stellt in der Kleinkunstbühne Hinterhalt vor.

Gelting – „Oimara“, der Name, den sich Liedermacher Beni Hafner gegeben hat, klingt nach hinten raus betont eher wie ein afrikanisches Nationalgetränk und ist für den Nichtbayern schier unaussprechlich. Hafner (30) ist ein Selfmade-Musiker, ein sogenannter Senkrechtstarter. Er wuchs auf der Hafner-Alm am Sutten bei Tegernsee auf, hat Koch gelernt und Hotelmanagement studiert und arbeitete jahrelang in der Sterne-Gastronomie auf Mallorca. Mit „Bierli in der Sun“ hat er einen Hit gelandet. Das Handyvideo wurde im Netz inzwischen 1,4 Millionen Mal angeklickt. An diesem Samstag kommt der „Oimara“ mit seinem neuen Album „Wannabe“ in den Hinterhalt, er ist gerade auf Tour durch Bayern unterwegs. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber sprach mit dem launigen Stimmungsmacher über Livestyle und Mundartkunst.

Herr Hafner, oder darf ich frech Almbursch sagen? Sie wuchsen oben am Berg auf, oder?

Hafner: Meine Eltern betrieben 20 Jahre die Hafner-Alm auf dem Sutten mit Gastronomie und einem kleinen Zoo. Wir hatten eine Auffangstation für viele Tiere. Die Musik war immer schon mein Traum. Ich habe mir auf der Alm das Gitarrespielen beigebracht und mir allerhand Sachen angehört und nachgespielt.

„Bierli in der Sun“ ist eine Hommage ans Bier. Kam der Erfolg auf Mallorca? Würde ja thematisch perfekt passen?

Hafner: Nein, erst nach der Zeit auf Mallorca. Das war ein Selbstläufer über die sozialen Medien. Und dann kam der erste Plattenvertrag. Das Lied hat eingeschlagen und tut es noch. Sicher lieben die Bayern das Bier. Für mich hat dieser Song mehr Bedeutung. Es ist meine ehrliche Liebe zu meiner Heimat, zur bayerischen Kultur und seinem Lebensstil. Vielleicht kam das Interesse auch, weil keiner wusste, dass ich Musik mache.

Man denkt bei einem bayerischen Liedermacher an Mundart und braven Sound. Ihre Songs haben freche Texte und einen deftigen Rock- oder Reggae-Rhythmus. Ist das der Freestyle der Volksmusik?

Hafner: Solche analytischen Gedanken mache ich mir gar nicht. Ich mache Musik, die aus mir rauskommt. Heute ist es Rock, morgen Reggae. Ich sehe mich in keiner Genre-Schublade. Ich finde, die bayerische Sprache hat es verdient, ins Moderne gezogen zu werden.

Hat Dialekt einen eigenen Humor?

Hafner: Natürlich. Sag mal einem auf Hochdeutsch „Du bist a Depp“. Im Bairischen lacht man drüber. Das ist das Schöne am Dialekt.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Ihr neues Album heißt „Wannabe“. Das heißt so viel wie „Möchtegern“. Sind Sie ein Typ, der gerne auf den Putz haut?

Hafner: Ich bin am Tegernsee aufgewachsen. Dort ist es touristisch, dort haben Zugezogene Drittwohnsitze, dort will man gesehen werden, und zeigen, wer man ist. Hat nicht jeder von uns ein gewisses Geltungsbedürfnis?

Sind Sie eher der Partyhengst oder der nachdenkliche Liedermacher?

Hafner: Beides.

„Oimara“ spielt am Samstag, 26. November, ab 20 Uhr im Hinterhalt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert ist nicht bestuhlt. Karten zum Preis von 22,70 Euro gibt es im Vorverkauf im Ohnverpackt-Laden in Wolfratshausen, bei Intersport Utzinger in Geretsried und im Internet auf www.hinterhalt.de.

web

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.