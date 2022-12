Bescherung für 150 Kinder und Jugendliche

Geschenkesammler: Die Stiftung Startchance hat die Bescherung für benachteiligte Kinder und Jugendliche vorbereitet. © Startchance

Soziale Aktion: Die Stiftung Startchance übergibt während der letzten Lernförderung vor den Ferien Geschenke an benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Geretsried – Das Christkind hat bei der Stiftung Startchance (siehe Kasten rechts) Geschenke an alle 150 Teilnehmer verteilt. Die große Weihnachtsüberraschung gab es während der letzten Lernförderung vor den Weihnachtsferien. Alle Kinder erhielten jeweils ein individuelles Paket mit einer Überraschung. Die Idee dahinter: Es sollen auch diejenigen zu Weihnachten beschenkt werden, deren Familien nicht viel Geld haben und sich kaum Geschenke leisten können. „Gerade in der wohlhabenden Gegend südlich von München kommt nämlich manchmal zu kurz, dass es nicht allen so gut geht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

An der Grundschule Schäftlarn übergab Standortleiterin Melanie Gunka die Präsente. Die achtjährige Angelina hatte sich ein Schmetterlingskleid gewünscht, Laura (8) ein Barbie-Pferd. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen? Das erfahren die Kinder beim Auspacken an Heiligabend.

Detektivarbeit war nötig

Es war gar nicht so leicht, dass jedes Kind ein altersgerechtes Geschenk bekommen kann. Teilweise wochenlang versuchten die Coaches, unauffällig die Wünsche der Kinder zu erfragen. Manche von ihnen seien so bescheiden, dass erhebliche Detektivarbeit gefragt gewesen sei, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Anschließend waren die Betreuer tagelang draußen unterwegs und suchten für das Christkind Bücher, Stifte, Malblöcke und Brettspiele aus. Ebenfalls oft gewünscht: Puzzles und Lego. Fleißige Helfer wickelten die Pakete über zwölf Stunden mit weißem, rotem und blauem Geschenkpapier ein und beschrifteten sie mit Namen.

Am vergangenen Freitag, pünktlich zum letzten Fördertag vor den Ferien, folgte die Übergabe an die glücklichen Kinder. Einem schönen Weihnachtsfest steht nun nichts mehr im Wege.

Motivation ist alles

„Es ist toll, wie sich die Kinder freuen“, sagt Coach Lea. Die 17-Jährige hilft schon im vierten Jahr freitags den Kindern beim Lernen. „Viele haben große Talente, aber sie können es nicht abrufen“, sagt sie. „Unsere Aufgabe ist es dann, die Kinder zu motivieren und zu ermutigen: ,Doch, du schaffst das!’“

Dabei sind die Coaches selbst große Vorbilder. Denn: Sie können nicht nur die Hausaufgaben erklären. Sie können den Kindern auch erzählen, warum der Schulstoff wichtig ist und wofür das Wissen später im Leben nochmals angewandt werden kann.

Stiftung Startchance Die Stiftung wurde 2014 gegründet. Ihr Ziel ist, Kindern bessere Zukunftsperspektiven zu ermöglichen, gerade wenn Herkunft oder familiärer Hintergrund nicht von sich aus dafür sprechen. Dafür bietet sie an den sechs Standorten Starnberg, Schäftlarn, Berg-Aufkirchen, Pullach sowie Geretsried I und II jeden Freitag Lernförderung an – und das völlig kostenlos für die Eltern. Derzeit fördert Startchance etwa 150 Schülerinnen und Schüler aller Schularten – insbesondere Schülerinnen und Schüler ab dem 2. Grundschuljahr und möglichst langfristig bis zum Eintritt ins Berufsleben. Für ganz individuelle Betreuung sorgen 80 ältere Schüler-Coaches, Studenten und erfahrene Lehrkräfte. Die gemeinnützige Stiftungsarbeit wird durch Spenden finanziert. Die Möglichkeiten zur Unterstützung findet man im Internet unter www.startchance.org