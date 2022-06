Besuche von Studierenden helfen, Verein und Jugendarbeit bekannter zu machen

Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit

40 Studierende der Katholischen Stiftungshochschule München, Abteilung Benediktbeuern, informieren sich in Geretsried über den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit und seine Aufgaben

Geretsried – Zwei Gruppen von Studierenden der Katholischen Stiftungshochschule München, Abteilung Benediktbeuern, waren zu Gast in Geretsried, um sich über die Arbeit des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried (TVJA) zu informieren und Sozialarbeit in der Praxis kennenzulernen.

In den Stadtteil Stein kam Ende April bereits der Vertiefungsbereich „Generationsübergreifendes Arbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Studierenden informierten sich zunächst bei Geschäftsführer Rudi Mühlhans im Jugendtreff Ein-Stein über die Geschichte und soziogeografischen Daten im Ortsteil und das Wirken des Trägervereins seit über 20 Jahren vor Ort. Anschließend erhielten die Besucher, darunter Tini Schwarm, ehemalige Praktikantin im TVJA, einen Überblick über das Quartiersmanagement. „Besonders interessant war es auch zu hören, was Marion Wagner, Mitglied des Steiner Quartiersbeirates, berichtete.“

Mitte Mai folgte der Besuch des Vertiefungsbereichs „Arbeit mit jungen Menschen“ im Jugendzentrum Saftladen. Hier reichten sich der Vereinsgeschäftsführer, Stadtjugendpflegerin Julia Brandner, der Leiter des Jugendzentrums Saftladen, Torsten Benz, und die Leiterin des Ein-Steins, Indira Haunschild, den Staffelstab von Hand zu Hand, um die künftigen Fachkollegen über die Praxis zu informieren und mit ihnen in den Diskurs zu gehen.

Die insgesamt circa 40 Studierenden und die beiden Professoren, darunter der ehemalige TVJA-Mitarbeiter Andreas Kirchner, zeigten sich ob der Vielschichtigkeit der Aufgaben des Vereins sehr beeindruckt. Mühlhans: „Für den Verein sind Besuche von Studierenden ein wichtiges Instrument, um den Verein bekannter zu machen und künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.“

