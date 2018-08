Landkreisbürger erhalten betrügerische Anrufe  vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter

Im Laufe des Dienstags erhielten einige Bürger in Ascholding und Geretsried verdächtige Anrufe. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Betrüger handelt.

Geretsried/Ascholding – So meldeten sich vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter viermal bei einer 56-jährigen Ascholdingerin. Die Unbekannten wollten die Frau in englischer Sprache zu einer Fernwartung ihres Computers bewegen. Ebenfalls am Dienstag erhielt eine 78-jährige Geretsriederin einen Anruf. Eine Computerstimme teilte ihr mit, dass die Pfändungsangelegenheit eines Gerichts in Stuttgart Grund des Anrufs sei. Die Frau wurde aufgefordert, mittels Tastenwahl weitere Informationen einzuholen.

„Beide Damen gingen auf die gestellten Forderungen am Telefon nicht ein und blieben misstrauisch“, berichtet die Polizei. Derzeit sei die Herkunft der Anrufe nicht bekannt. Aufgrund der Vorgehensweise sei jedoch davon auszugehen, dass es sich um die Vorbereitung eines Betrugs handelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei Anrufen dieser Art grundsätzlich misstrauisch zu bleiben und auf keine Forderungen einzugehen. Im Zweifelsfall sollten sich die Betroffenen an die zuständige Polizeidienststelle wenden.

