Betrug auf WhatsApp: Seniorin (81) um vierstellige Summe gebracht

Von: Sabine Schörner

WhatsApp-Kriminalität: Eine Geretsriederin fiel auf eine Betrugsmasche herein. © Zacharie Scheurer/dpa

Mit einer perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte eine 81-Jährige aus Geretsried hereingelegt. Die Polizei ermittelt - und gibt WhatsApp-Nutzern einen Tipp.

Geretsried – Trotz aller Warnungen ist erneut eine Seniorin das Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach Mitteilung der Geretsrieder Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 9. August. An diesem Tag erhielt eine 81-jährige Geretsriederin per WhatsApp eine Nachricht, in der sich ein bislang unbekannter Täter als der Enkel der alten Dame ausgab.

Er suggerierte, dass er dringend Geld für die Beschaffung eines neuen Handys sowie eines Laptops brauche. Die Seniorin hatte zunächst keinen Zweifel an der Echtheit der Nachricht und überwies 2200 Euro auf das angegebene Konto einer Internetbank. Erst später kam heraus, dass die Nachricht gar nicht von ihrem Enkel stammte.

Polizei rät auf WhatsApp zur Vorsicht: „Überweisen Sie kein Geld“

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor der Betrugsmasche via WhatsApp: „Zweifeln Sie grundsätzlich an der Echtheit solcher Nachrichten und überweisen sie in keinem Fall Geld, solang sie sich nicht absolut sicher sind, dass es sich bei dem vermeintlichen Geschädigten tatsächlich um einen Ihrer Verwandten handelt.“

