Betrunkener Geretsrieder rammt mehrere Autos

Von: Peter Borchers

Die Geretsrieder Polizei setzte der Unfallfahrt eines 27-Jährigen am Waldfriedhof ein Ende. © dpa

Ein Audi war Samstagnacht in Schlangenlinien auf der Jeschkenstraße in Geretsried unterwegs. Der Fahrer war betrunken. Das blieb nicht ohne Folgen.

Geretsried – Am Samstag gegen 23 Uhr meldeten sich mehrere Anrufer in der Notrufzentrale. Alle berichteten von einem weißen Audi, der in Schlangenlinien auf der Jeschkenstraße in Geretsried unterwegs sei. Nachdem dessen Fahrer ein Verkehrszeichen angefahren und mehrere parkende Autos auf dem Schubertweg gerammt hatte, gaben einige Anrufer auch das Kennzeichen des Audi durch.

Rote Ampel überfahren

Der Unbekannte setzte derweil seine chaotische Fahrt auf der Richard-Wagner Straße in Richtung Norden fort. Ein Zeuge aus Geretsried folgte ihm und hielt den Kontakt zur Einsatzzentrale. An der Kreuzung mit der Tattenkofener Straße überfuhr der Audi-Fahrer eine rote Ampel, ehe ihn die Polizei am Friedhof stoppte. Den Beamten fielen sofort einige Beschädigungen sowie ein platter Reifen auf.

Fahrer hat 1,1 Promille im Blut

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 27-jährigen Geretsrieder, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann deshalb Blut abgenommen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Seinen Führerschein musste der Geretsrieder sofort abgeben. Zudem erwartete ihn eine empfindliche Geldstrafe.

Wenig später meldete ein 35-jähriger Geretsrieder der Polizei telefonisch, dass jemand seinen Pkw auf dem Schubertweg angefahren habe und danach geflüchtet sei. Weitere Geschädigte sollen sich in der Geretsrieder Dienststelle, Telefon 0 81 71/9 35 10 melden.

