Ausstellung im Kloster Beuerberg: Darum steuern Geretsrieder Exponate bei

Vom Tagebuch bis zum Weinheber: Einige Geretsrieder haben Exponate für die Ausstellung im Beuerberger Kloster beigesteuert - aus diesem Grund.

Geretsried/Beuerberg – Im Grunde beginnt die Geschichte der Deutschen aus Ungarn, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben, in Beuerberg. Dort kamen am 7. Januar 1945 die ersten Pusztavámer an – nach fast einmonatiger Flucht über Österreich und München. Ihre Geschichte ist Teil der Ausstellung „Heimat“, die derzeit im Kloster Beuerberg zu sehen ist. Einige Geretsrieder haben ganz besondere Exponate beigesteuert.

+ Zangen, Leisten, Nägel: Franz Stammler nahm auf dem Fluchtwagen sein Werkzeug mit. Später eröffnete er ein Schuhgeschäft in Geretsried. Insgesamt seien es „überraschend viele“ gewesen, sagt Helmut Hahn, der einem Aufruf der Ausstellungsmacher folgte. Gemeinsam mit Georg Hodolitsch suchte er nach Exponaten und brachte sie nach Beuerberg. Dort freute man sich über die Gegenstände, die für die Menschen, die sie mitbrachten, einen hohen Wert darstellten. Sie machen einen nicht unerheblichen Teil der Ausstellung aus.

Wie kam es, dass die Pusztavámer ihre Heimat verlassen mussten und in Beuerberg landeten? Ihre Vorfahren stammten laut Hahn ursprünglich vom Bodensee, aus Bayern und Tirol. Sie waren zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert in die Länder der ungarischen Stephanskrone eingewandert, um dort zu siedeln. Der Zweite Weltkrieg machte die Nachfahren der Einwanderer heimatlos: Durch das Vorrücken der russischen Front im Dezember 1944 sahen sich immer mehr in ihrer Existenz bedroht. Sie flohen.

Ein Treck mit 31 Pferdegespannen

„Damals wurde mein Opa, Franz Stammler, zum kommissarischen Bürgermeister von Pusztavám ernannt“, berichtet Hahn. Der Großvater organisierte die Flucht in den Westen. Insgesamt dürften es etwa 600 bis 800 Personen gewesen sein, die in vier Transporten ihr Dorf verlassen haben. 31 Pferdegespanne mit 73 Personen machten sich auf den Weg. Die meisten hatten nur sehr wenig Gepäck bei sich. Die Pusztavámer glaubten an eine baldige Rückkehr in ihre Heimat.

Am 17. Dezember erreichte der Treck Ödenburg in Österreich. Die Pusztavámer wurden in der Gemeinde Zillingdorf einquartiert. Dort verbrachten sie Weihnachten und den Jahreswechsel. Am 6. Januar 1945 wurden die Gespanne in Eisenbahnwaggons verladen. Der Zug setzte sich in Richtung München in Bewegung. Einen Tag später erreichte der Transport am Vormittag Beuerberg.

+ Die Kohle-Zeichnung von Richard Pietzsch zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ankunft der Heimatvertriebenen. © Erzdiözese München-Freising Ein Bild, das in der Ausstellung zu sehen ist, zeigt mit großer Wahrscheinlichkeit die Ankunft der Heimatvertriebenen. Vor dem Klostergelände steht ein Treck mit Planwagen, entstanden im Winter 1945. Die Kohle-Zeichnung stammt von Richard Pietzsch, einem Landschaftsmaler aus München, der Anfang 1945 vom zerbombten München nach Beuerberg umziehen musste.

Andere Bilder gewähren Einblicke in das alte Leben der Pusztavámer. „Das sind meine Eltern, Elisabeth und Franz Stammler. Sie stehen vor ihrem Haus, das sie sich gerade gekauft hatten“, sagt Anni Hahn, die Mutter von Helmut Hahn. „Da waren sie noch ganz jung.“ Der Schuster und seine Ehefrau stehen vor einem weißen, lang gezogenen Gebäude. Weiter hinten im Bild ist ein junger Mann zu erkennen. „Das ist ein Geselle, der vor der Werkstatt steht“, ergänzt die heute 85-Jährige. Auch das Werkzeug des Schusters, das wichtigste Gut eines Handwerkers, ist ausgestellt. Es ermöglichte ihm einen beruflichen Neuanfang in Geretsried.

+ Idylle vor dem Krieg: Mit dem Pferdefuhrwerk unternahm Franz Stammler (am Tisch mit der Zeitung in der Hand) zusammen mit seiner Familie einen Sonntagsausflug nach Csázár in der Nähe von Pusztavám. © privat Anni Hahn kam damals nicht mit ihren Eltern im Treck nach Beuerberg, sondern erst ein paar Wochen später. „Ich hatte drei Brüder“, sagt die Geretsriederin. „Zwei waren Soldaten, einer schon gefallen. Mein dritter Bruder ist mit 16 Jahren an einer Krankheit gestorben.“ Das Mädchen, damals elf Jahre alt, wurde zusammen mit anderen Schülerinnen evakuiert. „Das Dumme war, dass sie uns in die Tschechei gebracht haben“, blickt Anni Hahn zurück. Ein ähnliches Schicksal ereilte ihre Freundin, Theresia Harting. Ihr Vater begleitete den Treck in den Westen, der Rest der Familie wurde ebenfalls in die damalige Tschechoslowakei gebracht.

Anni Hahn erfuhr über ihren Bruder, mit dem sie Feldpost austauschte, dass ihre Familie in Beuerberg Zuflucht gefunden hatte. Und Franz Stammler brachte in Erfahrung, wo sich sein Mädchen aufhielt. Von Beuerberg aus organisierte er einen Wagen und holte das Kind ebenso wie Theresia Harting und viele andere aus der Tschechoslowakei und führte die Familien wieder zusammen.

Ihre Ankunft in Beuerberg hielt Theresia Harting in einem Schulheft fest. Es liegt in einem der Schaukästen neben einem geflochtenen Körbchen. „Das war mein Heiligtum“, sagt die heute 83-Jährige. „Das habe ich in der Hand getragen.“

Vom Nagel bis zum schweren Ambos

Auch ein Stempel für Blaudruck, ein Weinheber, Geschirr, verschiedene Werkzeuge und ein schwerer Ambos sind ausgestellt. „Den hat der Schmied aus Pusztavám, der Wagner Franz, auf seinem Wagen mitgebracht“, ergänzt Helmut Hahn. Und das schwere Eisengerät leistete auf der Flucht gute Dienste. „Unterwegs haben auch mal Pferde beschlagen und Wagen repariert werden müssen.“

Hinweise auf das bäuerliche Leben in Pusztavám sind auch die ausgestellten Getreidesäcke. Auf einigen ist „Onod“ zu lesen. Helmut Hahn zufolge war das der frühere Name von Pusztavám. Auch bei Dorfbewohnern kam es hin und wieder zu einer Namensänderung, wie ein ausgestellter Ausweis dokumentiert. Da wurde aus einem Georg ein Geörgy. Helmut Hahn erklärt: „Die, die im Staatsdienst etwas werden wollten, mussten ihren Namen oft magyarisieren.“

Themenwochenende

Ganz im Zeichen der Deutschen aus Ungarn steht der Samstag, 14. September, im Kloster Beuerberg. Nachmittags um 14.30 Uhr gibt es eine Kuratorenführung unter dem Titel „Geschmack von Heimat“. Ungarndeutsche Tänze werden von 16 bis 18 Uhr im Refektorium gezeigt. Von 18 bis 21 Uhr können ungarndeutsche Spezialitäten verkostet werden.

nej