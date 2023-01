Isura Madrigal Chor sorgt für behagliche Gänsehaut in der Kirche

Von: Volker Camehn

Stimmig, stimmungsvoll, mitunter meditativ: Der Isura Madrigal Chors konzertierte in der Beuerberger Kirche St. Peter und Paul. © Hermsdorf-Hiss

Es war ein opulenter Weihnachtszyklus: Der Geretsrieder Isura Madrigal Chor hat für behagliche Gänsehaut in der Kirche St. Peter und Paul gesorgt.

Geretsried/Beuerberg – Auf harter Kirchenbank und bei gefühlter Frischhaltetemperatur: Wer zu Weihnachten mit Winterjacke und Wollmütze beschenkt wurde, war am Dreikönigstag in der einstigen Stiftskirche zu Beuerberg im Vorteil. Beim Auftritt des Isura Madrigal Chors am Spätnachmittag war auch die wärmende Wolldecke im Publikum ein gern verwendetes Textil. Bibbern zwischen all den Barockkunstwerken des katholischen Gotteshauses – das wollte hier wohl keiner.

Beuerberg: Opulenter Weihnachtszyklus von Isura Madrigal Chor aus Geretsried

Klar, die spinnen, die Briten – was wir spätestens seit dem entsprechenden Asterix-Band von 1966 wissen. Gleichwohl: Das stete Frösteln sollte sich lohnen. Unter der Leitung von Johannes Buxbaum gab das knapp 40 Köpfe zählende Ensemble, das jede Woche in Geretsried probt, in der bestens gefüllten Kirche St. Peter und Paul ihr Konzert in Sachen englische Weihnacht. Motto: „A Ceremony of Carols“.

Es war die zweite von zwei Veranstaltungen dieser Art: Bereits Anfang Dezember hatte der Chor in der Geretsrieder Kirche Heilige Familie einen Auftritt. „Carol singing“ ist eine britische Tradition für das Singen von Weihnachtsliedern in den Straßen und Kirchen. Im Grunde so etwas wie die Weihnachtssänger, die von Tür zu Tür gehen, um Geld für gute Zwecke zu sammeln.

Harfe und Orgel begleiten Geretsrieder Isura Madrigal Chor in Beuerberg

„A Ceremony of Carols“ – das Hauptwerk dieses gut einstündigen Auftritts, ein opulenter Zyklus für Chor, Soli und Harfe, stammt zum größten Teil aus der Feder des englischen Komponisten Benjamin Britten (1913 bis 1976). Das Werk wurde von ihm 1942 für dreistimmigen Knaben- und Frauenchor komponiert. Ein Zufallsprodukt, wenn man so will: Ursprünglich hatte Britten wohl lediglich eine Reihe einzelner Lieder geplant, diese fasste er aber später zu einem Werk zusammen.

In der Aufführung des Isura Madrigal Chors erklang es in der Fassung für vierstimmigen gemischten Chor, begleitet von Christoph Bielefeld an der lautmalerisch-dezenten Harfe und Stefan Metz, der rückhaltvoll wie unprätentiös die Orgel bediente.

Das Ensemble zog alle Register. Stimmig, stimmungsvoll, mitunter meditativ aber im steten Spannungsfeld zwischen unbedingter Präzision und klangvoller Prozession, ein fein gewobener Klangteppich, um mal dieses (zugegeben) etwas abgenutzte Bild zu gebrauchen. Als kongeniale Ergänzung präsentierte der Isura Madrigal Chor auch bekannte Songs wie das getragene, mitunter folkig-verspielte „In the bleak midwinter“, ein Trinklied-taugliches „God rest you merry, gentlemen“ oder das wuchtige „Deck the hall“. Stefan Metz spielte die Orgel hier pointiert, im Wechsel zum Gesang, ein beinahe schon bluesiges Frage-Antwort-Konstrukt. „Angel’s Carol“ von John Rutter, britischer Gegenwartskomponist und unter anderem Mitherausgeber diverser Chormusik-Sammlungen, erklang hingegen beschwingt-selig. Was die Temperatur in der Stiftskirche anbelangt: Das Frösteln war mittlerweile einer behaglichen Gänsehautqualität gewichen.

vc

