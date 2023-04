Bewegende Fluchtgeschichten: Seniorin und Jugendlicher erzählen von ihren Erfahrungen

Teilen

Zwei Schicksale: Im Quartierstreff am Johannisplatz berichteten der 14-jährige Faisal und die 84-jährige Hildegard Schmidt über ihre unterschiedlichen Erfahrungen, die sie auf ihrer jeweiligen Flucht aus Heimat gemacht haben. © sh

Erzählcafé zum Thema Flucht im Quartierstreff bewegt: Eine 84-Jährige spricht über ihre dramatische Flucht nach Deutschland.

Geretsried – Flucht und Vertreibung sind in Geretsried allgegenwärtige Themen. Die Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Heimatvertriebenen aufgebaut. Aktuell leben 600 Geflüchtete in Geretsried, davon sind 200 afghanische Ortskräfte und ebenso viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Die aus Ostpreußen vertriebene Hildegard Schmidt und der in Tansania geborene Faisal berichteten kürzlich im Erzählcafé im Quartierstreff am Johannisplatz über ihre ganz unterschiedlichen Wege hierher.

Bewegende Fluchtgeschichten: Seniorin und Jugendlicher erzählen von ihren Erfahrungen

Schmidt, 84 Jahre alt, flüchtete als vierjähriges Mädchen mit ihrer Mutter, ihrer Oma, ihrem Opa und ihrem Bruder nach Deutschland. Sie kam aus Königsberg, heute Kaliningrad. Auf einem Holzwagen transportierte die Familie ihr Hab und Gut. Insgesamt waren etwa zehn solcher Wagen gemeinsam mit ihnen unterwegs. Obwohl Schmidt noch sehr jung war, erinnert sie sich gut daran, wie sie auf einer Brücke über einen breiten Fluss fuhren. „Unmittelbar nach uns wurde die Brücke gesprengt. Die Menschen, die hinter uns kamen, sind alle ins Wasser gefallen. Ihre Schreie habe ich heute noch in den Ohren.“

Die fünf Vertriebenen aus Ostpreußen fanden bei einem Bauern in Schleswig-Holstein in einem Zwölf-Quadratmeter-Zimmer Unterschlupf. Die Erwachsenen arbeiteten auf dem Hof mit und erhielten dafür Lebensmittel. „Wir mussten keinen Hunger leiden. Es ging uns eigentlich gut“, sagte Schmidt. Nach fünf Jahren siedelten sie in den Schwarzwald um. Weil sie evangelisch waren, wurden sie von der dortigen Bevölkerung böse angeschaut. Eine andere Besucherin des Erzählcafés bestätigte das. Auch sie sei als protestantisches Flüchtlingskind in der Schule gehänselt worden, sagte sie.

Faisal (14) kommt aus Tansania - heute lebt der Junge in Geretsried

Mit 24 Jahren verließ Hildegard Schmidt gemeinsam mit einer Freundin den Schwarzwald in Richtung Geretsried, wo diese einen Freund hatte. Auch Schmidt lernte einen Mann kennen und heiratete ihn. Sie arbeitete in der Küche und im Speisesaal des Wolfratshauser Krankenhauses. Seit 55 Jahren lebt sie in Gartenberg. Sie sagt: „Meine Mutter wollte anfangs, dass ich in den Schwarzwald zurückkehre. Aber ich fühlte mich wohl in Geretsried und tue es immer noch“.

Faisal flüchtete als Kleinkind mit seiner Mutter und seiner Schwester wegen der dortigen Armut aus Tansania. Zuerst lebten die drei in Südafrika, dann in Irland, und vor vier Jahren flogen sie schließlich nach Deutschland. Nach Wasserburg war Geretsried die nächste Station der Familie. Faisal geht hier auf die Mittelschule. Er spricht schon recht gut Deutsch.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bei der Beantwortung der Fragen der Besucher half ihm sein Begleiter Ulrich Floßdorf. Er hat 2018 den Verein TRIGG gegründet, ein traumapädagogisches Gruppenprogramm für Geflüchtete. Es hilft den Betroffenen, ihre Traumata zu bewältigen, sich ein geregeltes Leben aufzubauen und ihre Lebensqualität wieder zu erlangen. Faisal scheint das recht gut zu gelingen. Er erzählte, ihm gefalle die Schule, er spiele gerne Basketball, singe und trommle.

Erzählcafe im Quartierstreff: Es geht um verschiedene Themen - diesmal um Flucht

Tini Schwarm vom Quartiersmanagement Johannisplatz leitete das Erzählcafé. Es soll regelmäßig zu verschiedenen Themen stattfinden. Für das erste Thema Flucht habe sich Hannah Schreyer vom Arbeitskreis Integration aktiv des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit entschieden, weil sie sensibilisieren wolle für die Situation der heutigen Flüchtlinge, sagt Schwarm. Immerhin seien aktuell rund 103 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das seien mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Durch die Begegnung mit einzelnen von ihnen könnten Vorurteile abgebaut werden. Es könne Verständnis entstehen und das Zusammenleben dadurch erleichtert werden. Schwarm rief dazu auf, die neu oder zumindest vorübergehend in der Stadt lebenden Menschen als „bunt, vielfältig und interessant“ zu betrachten.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.