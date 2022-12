Bezirkstagswahl: Marius Schlosser (26) ist Direktkandidat der Grünen

Von: Rudi Stallein

Marius Schlosser Direktkandidat der Grünen für die Bezirkstagswahl. © sh

Die Grünen setzen auf die Jugend: Marius Schlosser (26) löst als Direktkandidat den bisherigen Stimmkreisvertreter Georg Buchwieser (54) ab.

Geretsried – Wie im Landtagswahlkampf mit Jakob Koch setzen die Grünen im Stimmkreis 111 Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen auch bei der Bezirkstagswahl im nächsten Herbst auf die Jugend: Der Geretsrieder Marius Schlosser (26) löst als Direktkandidat den bisherigen Stimmkreisvertreter Georg Buchwieser (54) ab.

Unterammergauer kann sich nicht durchsetzen

Womöglich ahnte Buchwieser, dass der Abend in der Jugendsiedlung Hochland für ihn betrüblich enden könnte. Jedenfalls klagte der Energieberater und Umweltpädagoge aus Unterammergau über Kopfweh als er als erster von zwei Bewerbern und einer Bewerberin das Mikrofon ergriff, um sich erneut für eine Kandidatur zu positionieren. Mit einem Platz im Bezirkstag liebäugelte auch die Kreisrätin und Sachsenkamer Gemeinderätin Maria Demmel (50). Die Erzieherin und Kunsttherapeutin konnte am Ende nur zwölf Stimmen für sich verbuchen, acht mehr erhielt Buchwieser.

Ergebnis fällt deutlich zugunsten von Schlosser aus

So fiel das Ergebnis für Schlosser mit 43 von 76 möglichen Stimmen recht deutlich aus. Der 26-Jährige studiert Politikwissenschaften, ist Schriftführer im Kreisvorstand der Grünen und Mitarbeiter im Büro des Bundestagsabgeordneten Karl Bär. Neben einer Verbesserung des Angebots in der Jugendpsychiatrie wolle er (der nach eigenen Worten in der Pandemie von Drohungen aus der Querdenkerszene betroffen gewesen sei) sich dafür einsetzen, die „Erinnerungskultur“ zu stärken und Initiativen wie den Erinnerungsort Badehaus in Waldram zu fördern. Eines liege ihm besonders am Herzen. „Die Arbeit des Bezirkstags muss bekannter werden“, betonte der Geretsrieder und versprach, sich so zu engagieren, „dass keiner mehr fragt, was macht dieser Bezirk überhaupt.“

