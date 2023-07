Biberbauten zugeschüttet? Kritik an Kanalsanierung: „Alles andere als umweltschonend“

Von: Doris Schmid

Aufgeschüttet mit Kies wurde diese Stelle im Loisach-Isar-Kanal. Die Art und Weise kritisiert eine Wolfratshauserin. © Privat

Eine Wolfratshauserin kritisiert die Vorgehensweise bei der Sanierung des Loisach-Isar-Kanals. Umweltschutz sei dabei nachrangig.

Gelting – Seit Monaten gleicht der Loisach-Isar-Kanal einem Rinnsaal. Grund dafür ist die Generalsanierung, die im September des vergangenen Jahres begann und im Herbst beendet werden soll. In den Augen einer Wolfratshauserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, geht die dafür zuständige Firma dabei nicht besonders umweltschonend vor.

Biberbauten zugeschüttet? Kritik an Kanalsanierung: „Alles andere als umweltschonend“

Auf Höhe des Weilers Ziegelei bei Gelting habe man Fuchs- und Biberbauten zugeschüttet, kritisiert die Leserin. Mit dem Bagger sei ferner die Uferböschung hochgefahren worden. Anschließend sei auf die hinterlassenen Spuren Kies geschüttet worden. „Das ist alles andere als umweltschonend“, ärgert sich die Wolfratshauserin. Zuständig für die Generalsanierung des Kanals ist die Firma Uniper. „Alle Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde und auch dem Biberbeauftragten vorbereitet und abgestimmt“, teilt dazu Pressesprecher Theodoros Reumschüssel auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Der Loisach-Isar-Kanal nahm laut Reumschüssel gemeinsam mit dem Walchenseekraftwerk 1924 seinen Betrieb auf. „Er wurde zwischen 1921 und 1924 errichtet, um die Loisach ab Beuerberg zu entlasten, da durch das Walchenseekraftwerk zusätzli-ches Wasser aus der Isar in den Kochelsee und damit in die Loisach gelangt.“ Der rund zehn Kilometer lange Kanal könne bis zu 35 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sicher an Wolfratshausen vorbeiführen „und sorgt so auch für den Hochwasserschutz der Stadt und Region“. Nach fast 100 Jahren müsse das Bauwerk saniert werden. Deshalb wurde die Wasserführung auf maximal die Hälfte der Kapazität beschränkt.

Standsicherheit schlägt Tierschutz – „Sind längst in andere Quartiere ausgewichen“

Ziel der etwa zehn Millionen Euro teuren Sanierung sei es, dass „Hohlräume und Erosionsstellen, die die Standsicherheit gefährden, erkannt und beseitigt werden“, so Reumschüssel mit Blick auf die Bauten von Bibern. Dazu müssten Abschnitte mit Baugerät befahren und auch gezielt verdichtet werden. „Für die Umsetzung der für die Sanierung notwendigen Maßnahmen hat die Standsicherheit einen höheren Stellenwert als der Tierschutz“, betont der Pressesprecher. „Zumal die Tiere nicht zu schaden kommen, sondern längst in andere Quartiere ausgewichen sind.“ Der aktuelle Baufortschritt liege im Zeitplan, so Reumschüssel. Uniper plant die Fertigstellung der Sanierung für den Herbst.

