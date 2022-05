Eigene Imkerei: Realschüler lernen am summenden Objekt

Von: Susanne Weiß

Klassenzimmer im Grünen: Lehrerin Anneliese Simon-Reitebuch (Mitte) imkert gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern im Museumsgarten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Geretsrieder Realschule betreibt eine eigene Imkerei: Acht Schüler kümmern sich um Bienen im Museumsgarten. Der Unterricht macht allen Spaß.

Geretsried – Auf einem sattgelben Löwenzahn landet ein Zitronenfalter, die Vögel zwitschern, es riecht nach Sommer: Mittendrin stehen Lehrerin Anneliese Simon-Reitebuch und acht Realschüler. Einmal die Woche steht auf ihrem Stundenplan ein Ausflug in den Museumsgarten in Geretsried. Dort wohnen ihre Bienen. An diesem Dienstagnachmittag sehen sie wieder nach ihnen.

Die Gruppe hat sich Imkerkittel und -hüte übergezogen und steckt die Köpfe über der terrakottafarbenen Holzkiste zusammen. Simon-Reitebuch hebt den Deckel ab. Felix bläst aus einer Art Kanne Rauch hinein, um die Bienen zu beruhigen. Das funktioniert. Sie fliegen zwar um ihren Stock herum, machen aber keine Anstalten, die weiß gekleideten Menschen zu stechen. „Das Volk ist ganz brav“, stellt die Lehrerin fest.

Bienen im Museumsgarten: Realschule Geretsried hat eigene Imkerei

Seit 2015 bietet Simon-Reitebuch Imkern als Wahlfach an der Realschule an. „Es macht mir Freude, meinen Schülern praktische Dinge mitzugeben“, erklärt sie. Neben Imkern unterrichtet sie Hauswirtschaft, Biologie, Mathematik und Informationstechnik. Bienenzucht habe sie immer schon interessiert, erzählt die Lehrerin. „Mein Großvater war Imker, und ich habe selbst einen schönen Garten.“

Zuerst sollten die Schulbienen an der Adalbert-Stifter-Straße Unterschlupf bekommen. „Aber es war uns dann zu gefährlich, so nah an der Schule“, berichtet Simon-Reitebuch. Es könnte ja ein Kind allergisch sein. Die Stadt habe dann den Museumsgarten angeboten. „Er ist ideal.“ Das benötigte Material bringt die Lehrerin mit dem Auto. Die Schüler fahren die eineinhalb Kilometer mit Rädern. „Die habe ich extra für die Schulimkerei organisiert.“

Schüler zufrieden mit dem Bienenstock im Museumsgarten

In dieser Schulstunde wollen die Mädchen und Buben den Honigraum einsetzen. „Es sind viele Blüten da“, erläutert Simon-Reitebuch. Bevor Arne den Holzrahmen holt, den die Schüler in der Vorwoche vorbereitet haben, schaut sich die Gruppe die Waben im Bienenstock an. Eigentlich hat die Schule zwei Völker, aber eins stehe noch bei einem Zehntklässler im Garten, erklärt die Lehrerin. Er habe früher selbst beim Wahlkurs mitgemacht und sei inzwischen selbst Imker. Über den Winter habe er die Bienen betreut und wolle sie nun noch seine Obstbäume bestäuben lassen, bevor sie umziehen.

Simon-Reitebuch zeigt den Fünft-, Sechst- und Siebtklässlern nun, wie sie die Waben herausnehmen. Dann können sie es selbst mal versuchen. Alle sind konzentriert bei der Sache. „Da sieht man schön, wo Zuckerwasser und wo Honig ist“, sagt die Lehrerin einmal. Bei anderen Waben entdeckt sie drei große Buckel. „Schaut, das werden Königinnen.“ Manche der Holzrahmen sind leichter, andere schwerer. Beim letzten, den die Schüler sich anschauen, sind sie besonders zufrieden. „Das ist eine sehr schöne Brut“, bilanziert die Chef-Imkerin.

„Ohne die Bienen würden die Menschen nicht überleben“

Das Interesse der Schüler am Wahlfach ist groß. „Wir helfen der Natur. Ohne die Bienen würden die Menschen nicht überleben“, erklären sie ernst. Es mache ihnen Spaß zu imkern und in der Natur zu sein. Allerdings findet der Imker-Unterricht nicht immer draußen statt. Den Honig schleudern die Kinder selbstverständlich in der Küche, im Winter basteln sie Kerzen oder lernen Theorie im Klassenzimmer.

Die Schulstunde vergeht wie im Flug. Auf die Nachwuchsimker wartet das Mittagessen in der Mensa. Sie setzen noch einen neuen Wabenrahmen ein, packen den Honigraum auf den Stock. Zügig, aber vorsichtig, damit keine Biene zerdrückt wird. Und dann heißt es: „Danke, dass wir nicht gestochen worden sind.“

