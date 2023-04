Ausleihen statt kaufen: Dinge, die man einmal ausprobieren möchte oder aber nur selten benötigt, bieten Leiterin Hannah Vogel und ihr Team in der Bücherei an.

Von Susanne Weiß

Die Bücherei bilanziert das vergangene Jahr: Das Besucherniveau war ungefähr wieder auf Vor-Corona-Nivau. Die neue Bibliothek der Dinge kommt gut an.

Geretsried – Später als gewöhnlich legte die Stadtbücherei in Geretsried ihre Jahresbilanz in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport vor. Dabei können sich die Zahlen für vergangenes Jahr durchaus sehen lassen: „Wir haben wieder ungefähr das Besucherniveau von 2019“, fasste Büchereileiterin Hannah Vogel zusammen.

Bilanz 2022: Geretsrieder Bücherei erreicht ungefähr wieder Vor-Corona-Niveau

Wegen der Pandemie waren die Zahlen insbesondere 2020 eingebrochen (28 611 Besucher und 92 539 Ausleihen). 2021 war die Statistik etwas besser, 2022 deutlich. Zwar ist noch Luft zum guten Jahr 2019, laut Vogel lag das aber insbesondere an den ersten Monaten 2022, in denen Corona noch für Einschränkungen gesorgt hatte. 2022 kamen 46 551 Besucher in die Bücherei und liehen 110 958 Medien aus. Mit 703 Neuanmeldungen verzeichnete die Einrichtung an der Adalbert-Stifter-Straße über 100 mehr als 2019 (603). „Das lässt darauf schließen, dass wir uns auf Vor-Corona-Niveau einpendeln“, so Vogel.

Bücherei Geretsried: Nachfrage nach Online-Angebot steigt

Auffällig im Nutzerverhalten ist, dass immer mehr Mitglieder auf das digitale Angebot der Bücherei zurückgreifen. Die Zahl der Ausleihen in diesem Bereich steigen seit Jahren. 2022 waren es 21 867 – mehr denn je. Auch dank einer Förderung durch den Bibliotheksverband Wissenswandel habe man hier ein gutes Angebot schaffen können, berichtete Vogel. Eine Arbeitserleichterung bedeutet die Verlagerung in die digitale Welt übrigens nicht. „Das Angebot ist sehr beratungsintensiv. Das ist nicht zu unterschätzen“, betonte die Büchereileiterin.

In Geretsried am häufigsten nachgefragt sind Kinder- und Jugendbücher, gefolgt von Tonträgern und Belletristik. Auch Sachbücher stehen bei den Mitgliedern hoch im Kurs. Seit der Gaming-Raum wieder genutzt werden darf, halten sich dort wieder gerne insbesondere Jugendliche und Familien auf. Die Controller zum Spielen von Switch und Playstation gingen vergangenes Jahr 1320 Mal über den Tresen. Jeder darf ihn nur für maximal eine Stunde pro Tag haben.

Bibliothek der Dinge in Geretsrieder Bücherei kommt gut an

Dass Videospiele hoch im Kurs stehen, zeigt auch die Bibliothek der Dinge, die die Bücherei im November eingerichtet hat. Dort ist die Nintendo Switch besonders gefragt. Aber auch sonst komme das Angebot, bei dem man beispielsweise eine Ukulele oder eine Nähmaschine leihen kann, sehr gut an. „Nachhaltigkeit und bewusster Konsum sind relevant in unserer Gesellschaft“, bilanzierte Vogel.

Einige Veranstaltungen organisierte das Team im vergangenen Jahr. 1500 Besucher kamen zusammengenommen. Als „Highlight“ bezeichnete Vogel den bundesweiten Vorlesetag. Allein 612 Menschen schauten in die Bücherei. Zudem gab es auch an anderen Orten im Stadtgebiet Programm. Schön sei, dass auch wieder der Spieleabend gestartet sei und der Literaturkreis sowie Jugendbuchclub erneut zusammengefunden hätten. Im laufenden Jahr gibt es hierfür wieder Termine. Lesungen mit den Bestsellerautorinnen Lisa Graf (17. April) und Anne Freytag (17. Juni) sind geplant. Außerdem möchte das Team die Kooperation mit Grund- und weiterführenden Schulen ausbauen. Die Bibliothek der Dinge soll ausgeweitet werden.

