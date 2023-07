Nervennahrung und Prüfungsangst – Schülerzeitung behandelt wichtige Themen

Blattmacher-Preis: Geretsrieder Schulzeitung heimst Nachwuchs-Auszeichnung ein

Von: Jannis Gogolin

Die junge Redaktion der „MS Voice“ ist stolz auf die unverhoffte Auszeichnung aus dem Kultusministerium. Ganz oben an der Wand im Hintergrund hängt die druckfrische Urkunde. Auch in den Ferien schuftete die Redaktion Die nächste Ausgabe ist schon geplant © Sabine Hermsdorf-hIss

Die intensive und lange Arbeit hat sich gelohnt. Das Schülerzeitungsteam der Geretsrieder Mittelschule holt Platz drei beim Blattmacher-Preis.

Geretsried – Was als bescheidenes Deutsch-Projekt an der Geretsrieder Mittelschule begann, verhilft jetzt einigen Neuntklässlern zu überregionaler Anerkennung. Schon mit ihrer ersten Ausgabe gewann die Schülerzeitung „MS Voice“ beim bayerischen Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher.“ unter allen Mittelschulen, die sich beworben haben, den dritten Platz. Mit der Auszeichnung prämieren das bayerische Bildungsministerium, die Süddeutsche Zeitung und die Münchner Nemetschek-Stiftung besonders gelungene Nachwuchs-Werke.

Die Redaktion ging Fragen aus dem Schulalltag und dem Leben nach. Wie wird ein prominenter Punkrocker wie Rektor Florian Gropius zum Schulleiter? Welche Yoga-Übungen helfen gegen Prüfungsstress? Warum sollte man die Netflix-Serie „Wednesday“ auf Englisch anschauen? Wohin fährt Konrektorin Claudia Rosen am liebsten in den Urlaub? Die Schüler recherchierten. Sie schrieben. Und sie illustrierten die Artikel. „Wir haben einfach alle Interessen und Stärken der Schüler zusammengeworfen“, fasst Klassen- und Deutschlehrerin Kinga Gürlebeck das Konzept der Zeitung zusammen.



Die Idee ging auf. Die Nachwuchsautoren füllten 50 Magazin-Seiten mit lehrreichem und unterhaltsamen Inhalt. 17 Schülerinnen und Schüler arbeiteten fünf Monate lang an ihrem Erstlingswerk. Sie führten Interviews, schrieben Rezensionen, illustrierten Logos, erstellten Quizze und Kreuzworträtsel und recherchierten zu den Themen Prüfungsangst und Nervennahrung. Aufgeteilt in Arbeitsgruppen nutzten die Nachwuchs-Journalisten sogar ihre Ferien, Wochenenden und die schulfreie Zeit unter der Woche für die Arbeit an der Schülerzeitung. „Nur so konnte das klappen“, betont Lehrerin Gürlebeck. Auch sie selbst habe sich vor der zusätzlichen Arbeit in den Ferien nicht gedrückt, wie sie schmunzelnd erklärt.

Nervennahrung und Prüfungsangst – Schülerzeitung behandelt wichtige Themen

Es sind Mühen, die sich gelohnt haben. Nicht nur beim Print-Magazin – auch digital. Diese Komponente habe die Blattmacher-Jury besonders beeindruckt. In einem Artikel zum Thema „Prüfungsangst – Verstehen und vorbeugen“ leitet ein QR-Code zu einem Online-Selbsttest über verschiedene Lerntypen weiter. Und falls das nicht hilft, gibt es im Magazin Tipps für Nahrungsmittel, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns fördern – zum Beispiel Walnüsse und Bananen. Das Magazin verrät auch die Gründe, warum Hunde gut für die Gesundheit sind.



Dass es die „MS Voice“ überhaupt in den Wettbewerb geschafft hat, war knapp: Als Teilnahmebedingung schrieb die Jury mindestens sechs Exemplare vor. „Bis kurz vor Abgabeschluss dachten wir, wir bräuchten sechs unterschiedliche Ausgaben“, so Gürlebeck. Als das Missverständnis auffiel, blieb nur noch wenig Zeit. Also überklebten die Schüler noch schnell die letzten Druckfehler und brachten sechs Hefte zur Post.



Viel Zeit, um sich auf dem Ruhm auszuruhen, gibt es für die Klasse 9dM nicht. Das erste Redaktionstreffen für die nächste Ausgabe haben die Schüler bereits hinter sich. Bei dem Treffen haben sie ein Datum für die nächste Veröffentlichung festgelegt: Im April möchten sie den Mitschülern ihre neuen Recherchen präsentieren.



