Blaues Gold im Fokus der Politik: Scholz und Söder besichtigen den Eavor-Loop

Von: Elena Royer

Während eines Presserundgangs zeigte Daniel Mölk (li.) den Meißel, der bis zu einer Tiefe von 4500 Metern vordringt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Gelting entsteht das weltweit erste kommerzielle Geothermie-Projekt mit der Eavor-Loop-Technologie. Am Donnerstag wurde dort hoher Besuch empfangen.

Geretsried-Gelting – Hoher Besuch in Gelting: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informierte sich am Donnerstag gemeinsam mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), und weiteren Vertretern aus der Politik über den ersten kommerziellen Eavor-Loop, der auf dem Hofgut Breitenbach errichtet wird.

Hoher Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (re.) wird auf dem Bohrplatz von Daniel Mölk begrüßt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geothermie in Gelting: Kein warmes Wasser unter der Erde – heiß ist es aber

Bis in Geretsried wirklich eine Geothermie-Anlage stand, war es allerdings ein steiniger Weg. Denn lange war unklar, ob Gelting als Standort überhaupt geeignet ist. Zwei Bohrversuche waren in der Vergangenheit fehlgeschlagen. Heiß war es zwar schon gewesen im Untergrund, aber das Wasser fehlte. Eine Lösung, bei der dieses Risiko nicht besteht, fand das kanadische Unternehmen Eavor Technologies: Es errichtete in Gelting die weltweit erste kommerzielle Anlage, die über sogenannte Loops (Wärmeschleifen) die hohen Temperaturen tief in der Erde nutzt. Das Vorhandensein von Thermalwasser ist dafür gar nicht notwendig, sodass die Technik praktisch überall zum Einsatz kommen könnte, wie Eavor-Geschäftsführer Daniel Mölk während eines Rundgangs für die Pressevertreter erklärte.

„Die aktuelle Bohrung befindet sich in 2000 Metern Tiefe“, so Mölk. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Firma Eavor mit den Vorbereitungen des Bohrplatzes begonnen, heuer im Juli wurde der Meißel zu Beginn der Bohrungen geweiht (wir berichteten). „Wir bohren bis zu 4500 Meter vertikal in die Tiefe und anschließend bis zu 3,5 Kilometer horizontal.“ Durch mehrfache horizontale Bohrungen, die miteinander verbunden werden, entstünden viele Wärmescheifen, die gemeinsam den Eavor-Loop bilden. Die Rohre werden dann mit Trinkwasser befüllt, das sich im süddeutschen Molassebecken erhitzt, wie Mölk erklärte. „Im Untergrund herrschen 160 Grad. Auf dem Weg nach oben verlieren wir etwas Wärme, sodass es mit 120 Grad wieder an der Oberfläche austritt.“

Projekt wird aus dem Europäischen Innovationsfond gefördert

Das erste der vier geplanten Loops in Gelting soll im Herbst 2024 fertig sein. „Dann wird auch das Kraftwerk stehen und sofort in Betrieb gehen“, so Mölk. Schlussendlich soll die Anlage 8,2 Megawatt Strom und 64 Megawatt thermische Energie liefern. Über 20 000 Haushalte in der Region sollen in der Zukunft so mit Fernwärme versorgt werden.

Erprobt wurde die Technologie in Alberta, Kanada, wo sich der Sitz des Unternehmens befindet. Mit der Loop-Technologie, wie sie in Geretsried zum Einsatz kommt, könnten überall standortunabhängig und ohne auf das Vorkommen von heißem Wasser im Boden angewiesen zu sein, Geothermiekraftwerke entstehen. Doch warum steht das erste kommerzielle Projekt dieser Art ausgerechnet in Geretsried? „Wir wollten unbedingt in Geretsried bohren“, erklärt Mölk. „Durch Vorversuche ist der Untergrund hier extrem gut bekannt.“ Darüber hinaus sollen hier, so der Eavor-Geschäftsführer, die ersten echten Datenpunkte für die Kommerzialisierung gesammelt werden. „Das System ist dafür ausgelegt, in die Breite zu gehen“, betonte Mölk. „Wir wollen mit der Geothermie in eine Massenproduktion gehen.“

Die Baukosten der Anlage werden auf 200 bis 350 Millionen Euro geschätzt. Gefördert wird das Vorhaben durch die Europäische Kommission mit rund 92 Millionen Euro aus dem Europäischen Innovationsfond EIF.

Ein Bohrturm steht bereits, der zweite befindet sich gerade im Aufbau. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eavor-Geschäftfsführer forderte Unterstützung von der Politik

Beim anschließenden Festakt, zu dem auch Gäste unter anderem aus Kanada, Japan und den USA gekommen waren, ging Mölk in seiner Rede nochmals auf die Vorteile des Eavor-Loops ein. „Mit uns erfährt diese innovative geothermische Technologie die Möglichkeit, die geothermische Energiegewinnung aus ihrer Nische zu holen und in die Breite zu tragen. Sei es in großen Fernwärmenetzen oder in Gemeinden, die nach neuen Wärmelösungen suchen.“ Dabei hofft der Geschäftsführer auch auf das Zutun der Politik. „Wir brauchen dringend ein Geothermieausbaugesetz“, forderte er in seiner Rede. „Ähnlich wie bei Wind, um die Genehmigungshürden zu senken und die Prozesse zu beschleunigen.“

Dem Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller zollte Mölk Respekt, „dass auch Sie immer weiter an den Erfolg geglaubt haben“. Und weiter: „Wir hoffen sehr, dass sich die Gremien in Geretsried und Wolfratshausen final zur Errichtung der Fernwärmenetze entscheiden.“

Der Präsident und CEO von Eavor, John Redfern, betonte in seiner Rede die Wichtigkeit solcher innovativer Ideen beim Thema Energie: „Eavor beendet global die Abhängigkeit von Energieimporten. Jedes Land kann mit unserer Technologie unabhängig werden. Das wird nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern auch geopolitisch die Beziehungen gravierend verändern.“

Bundeskanzler Scholz zeigte sich von der Technologie beeindruckt

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich von der Technologie des Eavor-Loop beeindruckt: „Wenn wir Projekten wie diesen eine Chance geben, kann neuer Wohlstand wachsen“, sagte er in seiner Rede. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist überzeugt: „Wir schätzen Unternehmen wie das Ihre, das sich was traut und investiert.“

Eavor-Geschäftsführer Daniel Mölk plante schon den nächsten Besuch der beiden Politiker: „Ich hoffe, Sie bei de bei der Einweihung des Kraftwerks 2024 wieder begrüßen zu dürfen.“

