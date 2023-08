„Blicken positiv in die Zukunft“: E(i)s ist angerichtet – Spielfeld im Heinz-Schneider-Stadion wird vorbereitet

Von: Elena Royer

Bald geht es wieder rund auf dem Eis: Im Geretsrieder Heinz-Schneider-Stadion wird derzeit das Spielfeld hergerichtet. © Hans Lippert

Gerade wird das Spielfeld im Heinz-Schneider-Stadion vorbereitet. Das Eis machen frisst viel Energie. Trotzdem blickt der Betreiberverein beim Thema Energie positiv in die Zukunft.

Geretsried – Draußen herrschen aktuell Temperaturen um die 30 Grad. Ein kühles Eis kommt da gerade recht. Hier geht es aber nicht um Erdbeer, Haselnuss oder Vanille, sondern um geschmackloses, gefrorenes Wasser zum Schlittschuhfahren und Eishockeyspielen. Lange müssen sich die Eishockeyfans nicht mehr gedulden. Im Heinz-Schneider-Eisstadion läuft die Eismaschine auf vollen Touren. „Wir sind gerade mittendrin“, sagt Rico Lehwald, Vorsitzender des Betreibervereins ESC Sportstadion. Letzter hat die Arena gepachtet und ist dort für die Produktion der Eisfläche zuständig. Bis zum 28. August soll sie fertig sein.

Eis machen: Technik funktioniert ähnlich wie eine Fußbodenheizung

„Die Fläche ist runtergekühlt“, berichtet Lehwald. „Im weiteren Verlauf wird Wasser aufgespritzt und dann wird liniert.“ Ähnlich wie eine Fußbodenheizung könne man sich die Technik vorstellen, erklärt der Stadionchef. Allerdings natürlich nicht mit Leitungen, durch die warmes Wasser fließt, sondern Kühlmittel. „Eine Kälteanlage transportiert das Mittel und kühlt den gesamten Boden schrittweise auf minus 10 bis minus 13 Grad runter“, so Lehwald. „Wenn die benötigte Temperatur erreicht ist, wird Wasser aufgespritzt bis auf eine Höhe von etwa 1,5 Zentimeter. Dann wird die Fläche geglättet und anschließend mit weißem Kreide-Marmormehl lackiert.“ Ist die Fläche versiegelt, würden die Linien aufgebracht und nochmals alles versiegelt. „Zum Schluss kommen ein bis 1,5 Zentimeter Deckeis drauf. Dann sind wir fertig“, erklärt Lehwald.

Rico Lehwald © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wann das Eis stehen muss, hängt vom Sportverein ab. „Es macht keinen Sinn, wenn wir als Betreiberverein im Juni Eis machen, und der ESC braucht es erst im August“, so der Stadionchef. Denn dann müsste der Betreiberverein die Eisfläche an andere Vereine vermieten, die auf Geretsrieder Eis trainieren möchten. „Wir müssten dann 15, 16 Stunden pro Tag fremd vermieten. Sonst würde es sich nicht rentieren. Deshalb planen wir zusammen mit dem ESC, wann wir Eis machen. Alles andere wäre rausgeschmissenes Geld.“

Später dran als andere, trotzdem kein ungewöhnlich später Saisonstart

Ungewöhnlich spät ist der Start in die neue Eissaison heuer nicht. „Im vergangenen Jahr haben wir relativ früh begonnen“, sagt er Stadionchef. „Heuer sind wir zwar später dran als andere Vereine. Aber weil wir wegen der Corona-Pandemie noch nie Regelbetrieb hatten, wollten wir zuerst alles überschauen. Für uns ist das ein normaler Start in die Saison.“

Das Eismachen frisst eine Menge Energie – ebenso die Lüftung. Die muss der Stadionverein aktuell noch zukaufen. „Es wäre natürlich schöner, wenn wir die Möglichkeit hätten, Energie selbst zu erzeugen. Momentan geht das aber leider noch nicht.“ Man wolle eventuell gemeinsam mit der Stadtverwaltung sehen, ob es – beispielsweise über Sonnenkollektoren – eine Möglichkeit gibt.

„Blicken positiv in die Zukunft“: Stadionverein hat einen neuen Strom-Vertrag

Trotzdem stehe der Verein nicht schlechter da als vor der Strommisere. „Im Moment blicken wir positiv in die Zukunft.“ Ende vergangenen Jahres lief der Vertrag mit dem Stromlieferanten fürs Eisstadion aus. Seither galt die Grundversorgung. Inzwischen aber hat der Stadionverein einen neuen Vertrag. „Damit können wir erst einmal unbesorgt in die nächsten Jahre gehen. Wie es in drei Jahren aussehen wird, wenn auch dieser Vertrag ausläuft, kann niemand vorhersagen.“

Über den Sommer hat sich im Heinz-Schneider-Eisstadion auch noch anderes getan. Lehwald: „Es ist viel passiert. Wir haben den Kabinentrakt ausgebaut und auch unseren Kühlraum.“

