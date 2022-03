Blitzmarathon in Bad Tölz-Wolfratshausen: Polizei zieht Bilanz - Mit über 90 km/h durch die 70-Zone

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

24 Stunden-Blitzmarathon in ganz Bayern. Auch im Landkreis wurde geblitzt. Wir haben eine Messstelle in Geretsried besucht. Die Polizei zieht Bilanz.

Geretsried - Der Tag begann für die Beamten verschiedener Polizeiinspektionen früh: Am Donnerstag um sechs Uhr fiel auch im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen der Startschuss für den durch das Innenministerium angekündigten 24-stündigen Blitzmarathon.

Für die Polizeihauptmeister Meike Döhla, Markus Otto und Jürgen Geigenfeind ist die Messstelle an der Abzweigung von der B11 zum Pfadfinderheim nicht die erste an diesem Tag. Eine Schule hat den Anfang gemacht. „Aber hier haben sich alle an das Tempolimit gehalten“, lobt Otto die Autofahrer.

Seine Kollegin Döhla streift sich die Warnweste über und greift nach der Kelle. Auf dem jetzt zu kontrollierenden Abschnitt herrscht im Bereich der Abzweigung Stein Tempo 70 als Limit. Das Lasermessgerät steht, Geigenfeind blickt durch den Sucher. „Das Gerät lässt sich nicht manipulieren“, erklärt er und deutet auf eine blaue Eichmarke. Zudem hat jeder Beamte eine Schulung hinter sich, ebenso erfolgt vor dem Einsatz des Geräts eine Testung. „Die Rechtssicherheit“, betont er, „ist also gegeben.“

Bis auf zwei Kilometer Entfernung könnten Verkehrsteilnehmer erfasst werden – theoretisch. „Aber das ist doch ein wenig weit“, sagt Geigenfeind. „Hier nehme ich als Messpunkt etwa zwischen 370 und 380 Meter.“ Er drückt kurz auf eine Taste, ein mehrmaliges Piepsen ertönt, fast zeitgleich werden an der Seite des Geräts Entfernung und Geschwindigkeit des erfassten Fahrzeugs angezeigt.

Blitzmarathon: Polizei in Geretsried sucht Verkehrssünder - und wird mehrfach fündig

Auto um Auto passiert den Ort des Geschehens. Immer wieder ertönt das Piepsen. Dann plötzlich: „Der graue BMW, Tempo 87“, ruft Geigenfeind seiner Kollegin zu. Döhla macht mit der Kelle auf sich aufmerksam und leitet das Fahrzeug zur Kontrollstelle in den Waldweg. Dort nimmt Otto die Insassen in Empfang. Er erklärt dem Fahrer, was ihm vorgeworfen wird, überprüft dessen Papiere. Bis 55 Euro können sofort in bar oder per EC-Karte gezahlt werden, alles was darüber ist, wird per Bußgeldbescheid zugestellt.

Blitzmarathon: „Geht nicht darum, abzukassieren“, sagt Polizei

„Uns geht es nicht darum, möglichst viele abzukassieren“, betont Polizeihauptkommissar Lars Werner, der den Pressevertretern als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. „Wir wollen die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.“ Denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein in Bayern sind im vergangenen Jahr bei Unfällen, die zu hohe Geschwindigkeiten als Ursache hatten, 8300 Menschen verletzt worden. 109 bezahlten die Raserei sogar mit ihrem Leben. Sechs von ihnen stammen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Blitzmarathon in Bayern: Geldstrafen werden von Rasern vor Ort bezahlt

Wieder ruft Geigenfeind. Döhla winkt einen Caddy mit Anhänger und Ingolstädter Kennzeichen heraus. 84 Kilometer in der Stunde hat das Messgerät angezeigt. Normal wären jetzt 40 Euro Strafe. „Aber mit Anhänger wird es teurer“, sagt Otto. Döhla wirft einen Blick auf die Ladung. „Absolut gut gesichert“, lobt sie. Einen Bonus gibt es allerdings nicht dafür.

Der junge Mann am Steuer zeigt sich einsichtig. „Blöd gelaufen – dabei wusste man doch, dass heute geblitzt wird“, sagt er. Noch während er Otto Führer- und Fahrzeugschein in die Hand drückt, steigt der Beifahrer aus und geht interessiert zu Geigenfeind. „Wollen Sie mal durchschauen?“, fragt dieser. Ja, der Ingolstädter will. Schon erklärt ihm der Beamte die einzelnen Funktionen, und wie das Gerät sowohl ankommenden als auch abfließenden Verkehr messen kann.

Mit 93 statt 70: Polizei zieht bei Blitzmarathon in Geretsried Raser aus dem Verkehr

Inzwischen muss der Fahrer in den Geldbeutel greifen. Zehn Euro mehr als einen Fahrzeuglenker ohne Anhänger kostet ihn die Geschwindigkeitsübertretung. Auf dem Rückweg seien sie, erzählt er nebenbei. Über eBay-Kleinanzeigen hat der junge Ingolstädter eine Hobelbank gekauft und nun abgeholt. „Jetzt ist sie etwas teurer geworden als geplant.“

Sieben Mal müssen die Beamten an diesem Vormittag tätig werden, bei weit über 60 Autos überprüfen sie die Geschwindigkeit. Spitzenreiter ist ein Toyota, der mit 93 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Dennoch zeigen sich die Beamten zufrieden. Das Gros der Verkehrsteilnehmer hat sich an die Begrenzung gehalten.

