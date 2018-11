Blitzstart des ESC macht Erding mürbe

Mit 5:1 zogen die Geretsrieder River Rats im Heimspiel gegen hoch eingeschätzte Erdinger bereits im ersten Drittel davon. Am Ende stand ein verdienter 7:4-Erfolg des Teams von Trainer Ludwig Andrä.

Geretsried– Das Geretsrieder Eishockeyteam kommt immer besser in Fahrt: Am Freitagabend feierten die River Rats vor 480 Zuschauern dank eines Blitzstarts einen verdienten 7:4 (5:1, 0:1, 2:2)-Sieg gegen den hoch eingeschätzten TSV Erding. „Es war ein furioses erstes Drittel mit vielen Chancen und einer guten Ausbeute“, lobte ESC-Trainer Ludwig Andrä. Dies habe der Mannschaft Sicherheit gegeben. „Danach hat uns unser Torhüter David Albanese mit tollen Paraden im Spiel gehalten, weil wir es uns zum Teil selbst schwer gemacht haben.“

Bereits nach 35 Sekunden klingelte es zum ersten Mal im Gäste-Kasten, als Klaus Berger im Nachschuss zum 1:0 traf. Ideal für das Selbstbewusstsein war das 2:0 durch Christian Heller in Unterzahl (7.), ehe Benedikt May auf 3:0 (10.) gegen lethargische Erdinger erhöhte. Auch vom 1:3-Anschlusstor des TSV ließen sich die Rats nicht beirren und legten noch zwei Treffer durch Ondrej Horvath und May zum 5:1 drauf.

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste gewaltig Druck, kamen aber nur zum 2:5. Als Erding im Schlussdrittel das 3:5 gelang, hätte die Partie kippen können. Doch Dominic Fuchs in Überzahl und Martin Köhler mit einem Empty-Net-Goal sicherten einen 7:3-Vorsprung, ehe dem TSV noch ein viertes Tor gelang. tw