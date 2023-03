Verkehrsknoten an der Blumenstraße: Neue Ampel soll im Mai stehen

Bericht im Stadtrat

Seit Jahren steht fest, dass eine Ampel den Verkehrsfluss an der Geretsrieder Blumen-/Elbestraße verbessern soll. Nun rückt der Baubeginn näher.

Geretsried – Eine Ampel soll an der Kreuzung Blumenstraße/Elbestraße für einen besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit für Fußgänger sowie Radfahrer sorgen. Das steht seit über zwei Jahren fest. Die Planung zog sich, es gab Lieferschwierigkeiten und schließlich personelle Engpässe in der Genehmigungsbehörde. Jetzt rückt der Baubeginn näher. Ende vergangenen Jahres fällte die Stadt Bäume auf einer 250 Quadratmeter großen Fläche. Wie berichtet soll die dortige Bushaltestelle samt Gehweg barrierefrei ausgebaut werden. Es entsteht eine zusätzliche Ampel.

Die Arbeiten sollen Ende März, Anfang April starten, kündigte Heiko Hawla (Freie Wähler) in der jüngsten Stadtratssitzung an. Dort legte er seinen jährlichen Bericht als Referent für Verkehr, Mobilität und Digitalisierung vor. „Die Fertigstellung ist für Mitte Mai vorgesehen.“

Verkehrsspiegel kommen wieder

Als Stadtratsreferent leitet Hawla den Arbeitskreis für die Themen Klima und Verkehr. Der sei „recht fleißig“. Hawla gab einen groben Überblick über die Baustellen, zu denen sich die Mitglieder ihre Gedanken machen. Das aktuelleste Projekt ist die Beteiligung der Kommune am Verbundprojekt „KlikKS – Klimaschutz in kleinen Kommunen“. Dem hat der Stadtrat kürzlich zugestimmt (wir berichteten). „Die von Anwohnern sehnlichst vermissten Verkehrsspiegel werden wir Stück für Stück wiederaufbauen“, teilte Hawla mit. Der erste werde an den Ahornweg kommen. Die Spiegel seien wegen einer unsicheren Rechtslage demontiert worden. Aber „es gibt keinerlei Haftungsprobleme“, sagte der Verkehrsexperte. Die Stadt müsse die Spiegel lediglich regelmäßig überprüfen.

+ Heiko Hawla: Der Fahrlehrer ist Referent für Verkehr, Mobilität und Digitalisierung im Stadtrat. Außerdem leitet er einen Arbeitskreis. © Archiv

Machbarkeitsstudie für Graslitzer Straße

Auf den Weg gebracht wurde eine Machbarkeitsstudie, um die Graslitzer Straße in Gartenberg neuzuordnen. Hoffnung äußerte Hawla auch bezüglich der Umsetzung von Elternbringzonen an den Schulen. Vorgesehen sind etwa zwei Zebrastreifen oder eine Wendemöglichkeit an der Waldorfschule. „Bis jetzt haben die Leute gefehlt, um sich darum zu kümmern, aber jetzt haben wir Verstärkung bekommen“, so Hawla.

Suche nach Park-App läuft

Darüber hinaus werde das Parkmanagement Straße für Straße überarbeitet. Dabei wolle sich der Arbeitskreis auch etwas zum Thema Hängerparken überlegen, so Hawla. Angedacht sei außerdem, der Initiative „Lebenswerte Städte durch Tempolimit“ beizutreten. Sie setzt sich für mehr Selbstbestimmung für die Kommunen in Sachen Verkehr ein. Informieren wollen die Mitglieder demnächst auch über den Murnauer Rufbus Omobi. „Bei der Gelegenheit werde ich nicht müde, die Zusammenarbeit mit Wolfratshausen einzufordern“, so Hawla. Moderne Mobilität lasse sich nur städteübergreifend voranbringen. Allerdings sei das Problem, dass Wolfratshausen keinen Mobilitätsmanager hat. Im Gegensatz zu Geretsried: Alexandra von Alvensleben hat ihre Arbeit als Fachkraft für Vergabe und Mobilität im Geretsrieder Rathaus aufgenommen. „Sie hat innerhalb kurzer Zeit bereits vieles in Angriff genommen.“

Geretsried treibt Digitalisierung voran

Auch das Thema Digitalisierung hat Hawla als Stadtratsreferent im Auge. Die IT-Mannschaft habe im Rathaus ihre neuen Räume bezogen, berichtete er. „Es fehlen nur noch zwei wichtige Dinge, ein Wasserspender und eine Kaffeemaschine.“ Das Team unter Leitung von Thomas Habermas leiste „hervorragende Arbeit“. Eine neue Firewall sei bestellt, das Personal habe ein neues Zeiterfassungssystem, und noch heuer soll die Umstellung auf digitale Schultafeln abgeschlossen werden.

In Sachen „digitales Rathaus“ sei Geretsried „die Nummer eins im Landkreis“. Verbesserungsbedarf gebe es bei der Server-Infrastruktur in den PC-Räumen der Mittelschule. Auch beim Anschluss des Rathauses ans Glasfasernetz, das für schnelleres Internet sorgen soll, sei Geduld gefragt. Ansonsten werde geprüft, wo noch außer am Bauhof freies Wlan möglich sei. Die Suche nach einer Park-App laufe. Und im Gespräch seien Tabletvorlagen für die Stadtratssitzung. Hawla: „Damit wir nicht mehr stapelweise Papier schreddern müssen.“

