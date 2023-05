Ein halber Liter in 13 Minuten: Redakteurin überwindet ihre Ängste - und geht zum ersten Mal Blutspenden

Von: Franziska Konrad

Ein kurzer Piks, dann ist das Schlimmste geschafft: Redakteurin Franziska Konrad vertraut ihren rechten Arm Dr. Oliver Erdödi an – und lässt sich von ihm den Schlauch zum Blutabnehmen anlegen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Blutspenden in Geretsried: Für Redakteurin Franziska Konrad bedeutete das eine Premiere und große Herausforderung zugleich. Trotzdem überwand sie ihre Ängste - und war hinterher ziemlich stolz.

Geretsried – Mit geschlossenen Augen liege ich auf einer grauen Liege in der Aula der Isardamm-Grundschule. Mein rechter Arm liegt bereit. Und mein Herz pocht rasend schnell. Ich habe Angst. In wenigen Augenblicken werde ich zum ersten Mal Blutspenden.

Blutspenden in Geretsried: Für Redakteurin „eine Premiere und große Herausforderung“

Zeitsprung zurück. Eine halbe Stunde vorher bin ich noch deutlich entspannter. Gemeinsam mit Kollegin Christine Tichy betrete ich das Foyer der Schule. Hier findet eine Blutspende-Aktion vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) statt. Für mich ist das eine Premiere und große Herausforderung: Sehe ich Blut, wird mir jedes Mal ganz komisch zumute, und mein Körper schaltet automatisch in den Abwehrmodus. Heute möchte ich diese Angst endlich überwinden.

Noch sind die weißen Blutbeutel leer: Einer davon wird kurz darauf mit dem gespendeten Blut unserer Redakteurin gefüllt sein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Eingang zeige ich einer BRK-Mitarbeiterin meinen Ausweis. Sie gleicht damit ihre Liste der angemeldeten Spender ab. Dann winkt sie mich durch. Schritt eins ist geschafft. Als Nächstes muss ich einen langen Fragebogen ausfüllen. Auch das ist schnell erledigt. Weder bin ich in den vergangenen Monaten in ein Risikogebiet gereist, noch leide ich an Vorerkrankungen oder Allergien. Kollegin Tichy habe ich inzwischen aus den Augen verloren.

Mir steht jetzt die erste blutige Herausforderung bevor: Um meinen Hämoglobinwert zu prüfen, braucht das BRK von mir ein paar Tropfen Blut. Hintergrund: Bei einem zu niedrigen Wert kann der Körper den Blutverlust nach der Spende nicht gut ausgleichen. Ein flaues Gefühl breitet sich in meinem Magen aus. „Oje, wie soll das erst bei der richtigen Blutspende werden, wenn ich mich jetzt schon so anstelle“, geht es mir durch den Kopf.

Die BRK-Mitarbeiterin, die vor mir am Tisch sitzt, hört meine Gedanken zum Glück nicht. Routiniert pikst sie mit einer Nadel in meinen rechten Zeigefinger. Die Auswertung im Anschluss zeigt: Mit 13,5 liegt mein Index knapp über dem Mindestwert für Frauen von 12,5.

Vor der Blutspende: Mediziner erklärt, worauf Blutspender achten muss

Unausweichlich rückt die Blutspende näher. Im Raum nebenan – normalerweise ein Klassenzimmer – wartet ein junger Arzt auf mich. Er wirft einen Blick auf meinen ausgefüllten Fragebogen. „Aha, eine Erstspenderin. Ich hoffe, Sie haben genügend getrunken?“ Er erntet ein Nicken meinerseits. Im selben Moment geht ein Piepser vor ihm auf dem Tisch los. „Sehr gut. Sonst passiert Ihnen nämlich genau das – und Ihnen wird schlecht“, sagt der Arzt und flitzt zur Tür hinaus.

Durch diese Aktion werde ich nicht gerade entspannter. Gut fünf Minuten später kehrt der Mediziner zurück. Er erklärt mir, worauf ich gleich achten muss: Nach der Spende nicht zu schnell aufstehen, danach unbedingt etwas essen und sich eine halbe Stunde ausruhen. Mit den aufmunternden Worten „eine gute erste Blutspende“, unterzeichnet der Arzt danach meine Papiere. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Zurück im Foyer. Auf der rechten Seite haben es sich bereits einige Spender auf den Liegen bequem gemacht. Schläuche hängen aus ihren Armen und pumpen das Blut in sogenannte Blutbeutel. Vor dem mit weißen Trennwänden abgegrenzten Bereich steht eine Hinweistafel: „Bitte verzichten Sie während der Blutspende zu ihrer eigenen Sicherheit auf Bonbons und Kaugummis.“ Irritiert ziehe ich die Stirn hoch. „Was steckt da dahinter?“, frage ich eine vorbeihuschende BRK-Mitarbeiterin. „Damit man sich nicht verschluckt“, erklärt die Frau und marschiert flott weiter. Okay, das macht natürlich Sinn.

Bonbons und Kaugummi während der Blutspende verboten

Ich suche mir einen freien Platz aus. Zwei Stühle weiter sehe ich meine Kollegin wieder – inklusive Schlauch im Arm. Sie grinst über beide Ohren. Ihr scheint das Ganze überhaupt nichts auszumachen. Im Gegensatz zu mir. Meine Nervosität steigt und steigt. Ich lege mich hin. Dr. Oliver Erdödi kommt auf mich zu: „Sind Sie bereit?“ Tapfer nicke ich und strecke ihm meinen nackten Arm entgegen. „Bloß nicht zu Spritze und Einstich schauen“, befehle ich mir in Gedanken.

Angestrengt versuche ich, an etwas anderes zu denken. Gott sei dank fällt mir meine aktuelle Fernsehserie „Gilmore Girls“ ein. Unvermittelt spüre ich ein kurzes Piksen – war’s das etwa schon? Erstaunt schaue ich Erdödi an: „Das war ja überhaupt nicht schlimm.“ Er nickt zufrieden. „So geht es den meisten.“

Blutspenden: Mit „persönlichem Livestream“ lässt sich Fortschritt verfolgen

Der Schlauch an meinem Arm führt nun in einen Blutbeutel, der sich langsam füllt. Ein halber Liter ist das Ziel. Links neben mir auf Augenhöhe befindet sich mein „persönlicher Livestream“. Dort kann ich genau mitverfolgen, wie lange ich schon spende und wie viel Blut geflossen ist. Immer wieder zieht es ein bisschen am Arm. Kurz darauf kommt der Mediziner wieder vorbei. „Schau’ doch nicht so ernst“, fordert Erdödi mich auf. Recht hat er. Ich zeige den hochgestreckten Daumen und grinse. Er nickt zufrieden. Nach 13 Minuten ist der Spuk vorbei.

Meinen Spenderarm ziert nun ein weißer Verband. Etwas schwach fühle ich mich zwar. Ansonsten bin ich vor allem unglaublich stolz auf mich. Darauf, dass ich meine große Angst endlich überwunden habe. Wenig später gehe ich langsam zur Sitzecke hinüber. Auf dem Weg dorthin schnappe ich mir eine Salamisemmel und ein Wasser aus den aufgestellten Kisten.

Kollegin Tichy sitzt schon an einem der Tische und hält mir einen Platz frei. Gemeinsam lassen wir uns die Brotzeit schmecken. Parallel dazu suche ich auf dem Handy den nächsten Blutspende-Termin heraus. Wir wollen wieder gemeinsam gehen.

Die nächsten Blutspende-Termine Regelmäßig gibt es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen die Möglichkeit zum Blutspenden. Die nächsten Termine sind:

– Am Dienstag, 30. Mai, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr im Kurhaus in Bad Tölz. – Am Donnerstag, 1. Juni, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr in der Grund- und Mittelschule in Benediktbeuern. – Am Dienstag, 20. Juni, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr im Kurhaus in Bad Tölz. – Am Donnerstag, 29. Juni, von 16 bis 20 Uhr in der Isardamm-Grundschule in Geretsried. Termine zum Blutspenden müssen vorab im Internet unter www.blutspendedienst.com reserviert werden. kof

Im Nachhinein verstehe ich nicht, warum ich mich jahrelang vor dem Blutspenden gefürchtet habe. Das Ganze war überhaupt nicht schlimm. Während der gesamten Prozedur fühlte ich mich in guten Händen. Abgesehen davon, konnte ich mit einem kleinen Piks und etwas Blut womöglich einem Verletzten oder Kranken das Leben retten. kof

