BMW-Erlkönig in Geretsrieder Baugrube: Das steckt dahinter

Ein mit schwarz-weißer Tarnfolie beklebter BMW-Erlkönig hat kürzlich die Blicke auf sich gezogen. Er wurde durch Geretsried transportiert und landete schließlich in der Baugrube für das neue Hallenbad. Das Spektakel hatte einen Grund.

Geretsried– Als Kommandant Erik Machowski den mit schwarz-weißer Tarnfolie beklebten BMW-Erlkönig mit dem Tieflader der Feuerwehr durch die Stadt transportiert, ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Die ungewöhnliche Ladung sorgt für große Augen und gezückte Smartphones. Machowski steuert die Baugrube an der Adalbert-Stifter-Straße an, wo das neue interkommunale Hallenbad entsteht. Hier spielt die Feuerwehr in den nächsten Stunden ein Unfall-Szenario durch – am Ende ist der Erlkönig schrottreif.

„Wir haben häufig Anfragen von Feuerwehren, ob wir ihnen für Schneidversuche einen Wagen zur Verfügung stellen können“, berichtet Kai Zöbelein, Pressesprecher für Nachhaltigkeit der BMW Group. Die Feuerwehren würden Autos der aktuellen Fahrzeuggeneration benötigen – nicht nur aufgrund moderner Antriebstechniken wie Plug-In-Hybrid, sondern auch wegen neuer verbauter Materialien wie besonders hochfeste Metalle.

+ Feuerwehrübung an der Adalbert-Stifter-Straße: Ein BMW-Erlkönig ist durch den Bauzaun gerauscht. Eine eingeklemmte Person muss gerettet werden. Mittels Leitern holen die Kameraden den Verletzten aus der Baugrube. © Sabine Hermsdorf-Hiss

BMW steht den Anliegen der Ehrenamtlichen offen gegenüber. „Viele unserer Mitarbeiter engagieren sich in ihrer Freizeit bei der Feuerwehr. Da besteht natürlich auch eine spezielle Beziehung“, sagt Zöbelein. Die Übungsfahrzeuge sind unterschiedlichen Alters, in der Regel zwischen ein und fünf Jahren. „Es kann aber auch sein, dass ein neues Fahrzeug zum Einsatz kommt“, so der Pressesprecher. Auch wenn die Feuerwehr mit dem Wagen üben darf, bleibt er im Besitz der BMW AG. „Nach den Übungen werden die Fahrzeuge an das Recycling- und Demontage-Zentrum der BMW AG zurückgegeben“, erklärt Zöbelein. Dort durchlaufen sie den gleichen umweltgerechten Verwertungsweg wie alle BMW-Entwicklungsfahrzeuge.

Zurück nach Geretsried: Noch ist der Erlkönig heil. An der Adalbert-Stifter-Straße wird eine Szene nachgestellt, bei der der Fahrer den Bauzaun durchbricht und in die Baugrube rutscht. „Also muss er hier und hier eingedrückt werden“, erklärt Feuerwehr-Kommandant Machowski und deutet erst auf die Front und dann auf die Fahrerseite des Pkw. Baggerfahrer Michael Wach hat den Wagen zuvor in die Baugrube gehievt. „Das habe ich auch noch nie mit einem Erlkönig gemacht“, sagt er kopfschüttelnd und lässt die tonnenschwere Baggerschaufel nach Machowskis Anweisung auf das Auto krachen. Schließlich soll alles so realitätsnah wie möglich sein.

Drei Stunden später ist die Übung in vollem Gange. Die Feuerwehrleute sichern das demolierte Fahrzeug und schleppen ihre Ausrüstung in die Baugrube. Sie beginnen das Dach zu entfernen, um eine eingeklemmte und verletzte Person möglichst schonend aus dem Wrack zu holen. Machowski ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Rund 24 Stunden später befindet sich der Erlkönig – beziehungsweise das, was davon übrig ist – erneut auf dem Lader. Der Rückweg nach München steht an. Nur dieses Mal zücken nicht so viele Passanten das Handy.