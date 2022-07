Schwerer Unfall nachts auf B11: BMW komplett zerstört - Sechs Verletzte

Von: Peter Borchers

Völlig zerstört wurde der BMW einer 43-jährigen Geretsriederin bei einem Unfall am Sonntagabend auf der B11. Im Vordergrund Teile der Ampel, gegen die der Wagen krachte. © sabine Hermsdorf-Hiss

Bei einem Unfall zwischen Geretsried und Wolfratshausen entstand massiver Sachschaden. Eine Ampel wurde aus der Verankerung gerissen, zwei Autos abgeschleppt.

Geretsried – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 11 an der Abzweigung nach Gelting erlitten am Sonntagabend sechs Menschen Verletzungen. Der Sachschaden dürfte bei rund 60 000 Euro liegen.

BMW übersehen: Unfall auf der B11 bei Gelting - sechs Menschen verletzt

Gegen 22.15 Uhr fuhr eine 81-jährige Geltingerin zunächst auf der B11 in Richtung Wolfratshausen und bog dann nach links in Richtung Gelting ab. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei eine 43-jährige Geretsriederin, die mit einem BMW auf der B11 in Richtung Geretsried unterwegs war. Beide Pkw stießen in der Kreuzungsmitte zusammen. Infolge des heftigen Aufpralls schleuderte der Wagen der 43-Jährigen gegen eine Ampel und riss diese aus ihrer Verankerung.

Verkehrsunfall zwischen Wolfratshausen und Geretsried: Sechs Verletzte, 60 000 Euro Sachschaden

Die 81-jährige Dame und ihr 83-jähriger Beifahrer erlitten ebenso leichte Blessuren wie die 43-jährige Geretsriederin und deren drei Mitfahrerinnen. Alle sechs wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die B11 für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

