Neue Daten und Fakten: Am 9. April 1945 fielen 2100 Bomben auf Geretsried

Von: Doris Schmid

Teilen

Schwarze Rauchwolken über Gartenberg: Am 9. April 1945 bombardierten die Alliierten die Munitionsfabrik der Dynamit AG. © Stadtarchiv Geretsried

Vor exakt 77 Jahren griffen die Alliierten die Munitionsfabrik DAG im heutigen Geretsried an. Recherchen des AHG liefern neue Erkenntnisse.

Geretsried – An diesem Samstag vor 77 Jahren stiegen über Gartenberg schwarze Rauchwolken auf: Am 9. April 1945 gegen 17 Uhr bombardierten die Alliierten die Munitionsfabrik der Dynamit AG (DAG) im Wolfratshauser Forst. Über diesen Angriff gab es bis dato nur wenig gesicherte Informationen. Friedrich Schumacher, Mitglied im Arbeitskreis Historisches Geretsried, ist es gelungen, eine ganze Reihe an Daten und Fakten in Erfahrung zu bringen. Und er ist immer noch dabei, wie Schumacher im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

„Anlass für die Recherche war zum einen der Fund eines Blindgängers am 25. Oktober des vergangenen Jahres“, erzählt der Geretsrieder. Darüber informierte er seinen Freund Norman Weber. Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln hatte den Angriff 1945 wie berichtet als neunjähriger Bub in Geretsried miterlebt und darüber ein Buch geschrieben. Darin befindet sich ein Bericht der US-Luftwaffe über den Bombenabwurf. „Das war der zweite Anlass für mich, weiter zu forschen“, sagt Schumacher.

Bombenangriff auf das heutige Geretsried: Am 9. April 1945 griffen die Alliierten an

Aus dem Bericht der US-Luftwaffe geht hervor, dass der Kampfauftrag 356 unter anderem als Ziel die Munitionsfabrik im Wolfratshauser Forst hatte. Zwei Bomber-Gruppen mit je 38 viermotorigen Fliegern starteten von Molesworth und Kimbolton in England aus. Dauer des Einsatzes: 8 Stunden, 31 Minuten. „Sie mussten 1000 Kilometer hierher fliegen und wieder zurück“, schildert Schumacher. Weil es an diesem Tag in England Bodennebel gab, konnten die Geschwader nicht sofort aufsteigen. „Im Laufe des Vormittags löste sich der Nebel auf, und sie konnten fliegen. Gegen 17 Uhr waren sie hier“, so Schumacher. Zwischen 17.19 Uhr und 17.22 Uhr warfen die Flieger 2078 Bomben ab und kehrten zurück.

Welche Strecke nahmen die Maschinen? „Sie flogen über Frankreich, weil das Land von den Alliierten besetzt war.“ Ohne vom Radar der Deutschen bemerkt zu werden und ohne sich den deutschen Jagdbombern auszusetzen, drehten sie auf der Höhe von Freiburg im Breisgau in Richtung Süddeutschland. „Meine Erkenntnis ist, dass die Amis an diesem Tag der deutschen Luftwaffe einen kräftigen Schlag versetzen wollten“, sagt Schumacher. Das taten sie, indem innerhalb einer Stunde insgesamt 13 Ziele angeflogen wurden: zehn Flugplätze, ein Öldepot, ein Güterbahnhof und die Munitionsfabrik im Wolfratshauser Forst. Der 81-Jährige: „Aufgrund ihrer Lage lag es auf der Hand, dass die letzten drei Ziele noch mitgenommen wurden.“

Rund 10.000 Soldaten aus England flogen nach Süddeutschland

An jenem Tag – es war ein Montag – waren 1250 Flugzeuge in der Luft. Die Bomber wurden von Jägern geschützt, die sie begleiteten. „In jedem Flugzeug saßen mindestens acht Soldaten. Es waren also rund 10.000 Soldaten unterwegs von England hier in den süddeutschen Raum“, rechnet Schumacher vor. „Man muss sich vor Augen führen, was das für ein Personalaufwand und Materialaufwand gewesen ist.“ Dank ausführlicher digitaler Archive „kennen wir die Mannschaften, die hier über die DAG geflogen sind“, berichtet der gebürtige Rheinländer. „Wir haben sogar Bilder.“

Friedrich Schumacher verbringt viel Zeit in digitalen Archiven. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Bomben wurden laut Bericht aus 7000, 8000 Metern Höhe abgeworfen. „Manche Zeitzeugen berichteten, dass die Bomben aus 500 Metern abgeworfen wurden. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.“ Es war die Aufgabe der Soldaten, diese Bomben abzuwerfen. Es gab drei Arten. Die schwersten wogen 500 Pfund, was gut 227 Kilogramm entspricht. „Die 150-Pfund-Bomben sind die, die bei uns als Blindgänger gefunden werden.“ Ihr Zünder funktionierte aus physikalischen Gründen nicht. „Der Aufprall war nicht so stark, und so wurden sie zu Blindgängern.“ Außerdem schmissen die Amerikaner Brandbomben, die erst nach einer gewissen Zeit explodierten. Aus den Dokumenten des Militärs gehe zudem hervor, welches Flugzeug wie viele getragen hat. „In zwei Schüben sind die Bomben hier abgeworfen worden.“ Im Einsatz waren zweimal je drei Geschwader.

Auch Flugblätter wurden abgeworfen

Noch nicht abschließend geklärt sei, welche Route die Flugzeuge vor dem Abwurf nahmen. „Es wird immer erzählt, dass die Geschwader vom Starnberger See herkamen und dann über die DAG flogen“, so der Forscher. „Ich habe eine Skizze von einer Route gesehen, da sind die Bomber zuerst zur Isar, dann zum Schwaigwaller Hang und zurück.“ Diese Frage könne erst geklärt werden, wenn Schumacher bereits angeforderte Unterlagen aus dem amerikanischen Nationalarchiv bekommt. „Vielleicht sind sie auch über das Lager Föhrenwald geflogen“, mutmaßt der Geretsrieder. „Aber da haben wir keinen Zeitzeugenbericht.“

Was hingegen dokumentiert ist: Auch Flugblätter wurden über der DAG abgeworfen. „Ich weiß mittlerweile, welchen Inhalt sie hatten“, verrät Schumacher. Die Landesbibliothek Stuttgart habe ihm eine Kopie davon geschickt. „Es sind Flugblätter, die an die Armee und ihre Angehörige gerichtet waren.“ Darauf sei auf Deutsch zu lesen, dass die Westmächte die Oberhand gewinnen über Deutschland und wie einzelne Nazis Durchhalteparolen verkünden. „Dort steht auch, wie Nazi-Größen versuchen, sich abzusetzen, um ihr Leben zu retten.“ Für Schumacher steht fest, dass die Amerikaner damit versuchten, die Moral in Deutschland zu untergraben.

All das geschah einen Monat vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Das haben die Amerikaner beim Angriff auf die DAG aber noch nicht gewusst“, sagt Schumacher. „Aber durch Aufklärungsflüge erkannten die Alliierten, dass die Gegenwehr auf deutscher Seite nachlässt. Deshalb sind sie in den letzten Wochen vor Kriegsende so massiv und erfolgreich aufgetreten.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Info

Am Samstag, 30. April, hält Friedrich Schumacher einen Vortrag über den Angriff auf Geretsried am 9. April 1945. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in den Ratsstuben. Anmeldung auf www.arbeitskreis-historisches-geretsried.de.

Zeitzeuge Anton Bräuhäuser: Bomben trafen Lehrlingswerkstätte Joachim Braun, früherer Redakteur unserer Zeitung, hat 1995 die Ereignisse von damals in seinem Buch „Ende und Neubeginn“ niedergeschrieben.

Der 9. April 1945 ist ein schöner, sonniger, fast wolkenloser Frühlingstag. Gegen 17.15 Uhr hören die Mitarbeiter der Munitionsfabrik der Dynamit AG (DAG) im Wolfratshauser Forst ein dumpfes Dröhnen. Es klingt wie ein Gewitter. Das Geräusch ist bekannt, von den ungezählten amerikanischen und britischen Bomberverbänden, die zu dieser Zeit Tag und Nacht ihre Bomben über München abwerfen.

Aber am 9. April ist es anders: Das Ziel der Bomber ist Gartenberg. Die Flugzeuge werden aus Richtung Südwesten kommend sichtbar. Sirenen heulen auf, die Mitarbeiter der DAG verlassen fluchtartig ihre Arbeitsstelle. Sie rennen um ihr Leben. Die unheilvolle Fracht wird innerhalb von nur drei Minuten von 76 Flugzeugen über Gartenberg abgeworfen. „Neben dem Gebäude der Feuerwache befand sich die Lehrlingswerkstätte für 20 bis 24 Lehrlinge. (...) Sie war nur einige hundert Meter von dem Feuerwehrgebäude entfernt. Als dann an diesem Tag der Alarm kam, sind die Burschen wie der Blitz zu uns rübergerannt. Und kaum waren sie in dem Gebäude der Feuerwehr, sind die ersten Bomben gefallen. Sie trafen die Lehrlingswerkstätte. Sie wurde total zerstört“, erinnert sich Anton Bräuhäuser, Chef der 45 Mann starken Werksfeuerwehr. Kein Lehrling kommt ums Leben, wohl aber ein Arbeiter aus Königsdorf, der es nicht schnell genug zum Luftschutzbunker schafft. Trotz der großen Menge Bomben ist der Sachschaden gering. Zerstört werden neben der Lehrlingswerkstatt das Wachslager und das Packmittellager. Was aber hätte passieren können? Katastrophal wären die Folgen selbst für das benachbarte Wolfratshausen gewesen, wäre auch nur einer der auf dem Fabrikgelände stehenden Eisenbahnwaggons, bis oben gefüllt mit Sprengstoff, getroffen worden.

Das brennende Wachslager indes verursacht eine riesige grauschwarze Rauchwolke. Ist das vielleicht der Grund, warum die Bomber nicht zurückkehren, wie Bräuhäuser vermutet. Wollten die Alliierten nur zeigen, was passieren kann, wenn sie wollen? Dass sie längst Bescheid wissen über die Munitionsfabriken? Auch der geheime „Weekly damage report“ (Wöchentlicher Zerstörungs-Bericht) der US-Luftwaffe vom 20. April gibt darüber keine Auskunft. Darin heißt es lediglich (vom Autor übersetzt): „Es scheint, dass es nur geringe Zerstörungen gegeben hat, obwohl es eine Ansammlung von vielen Kratern im nördlichen Drittel des Ziels gibt.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.