Boxclub Edelweiß: Hier bleibt der Krieg vor der Tür

Von Rudi Stallein schließen

In dem Geretsrieder Verein trainieren gemeinsam junge Leute aus Afghanistan und Syrien, Russland und der Ukraine

Geretsried – Beim Boxclub Edelweiß treffen ganz unterschiedliche Nationen aufeinander. Darunter auch junge Burschen mit ukrainischen oder russischen Wurzeln. Doch beim Boxen spiele die aktuelle Situation keine Rolle, sagt Waleri Weinert. „Wir haben gar kein Problem“, versichert der Trainer, dass zwischen seinen Boxern der Krieg in der Ukraine nicht für besondere Spannungen sorgen würde.

Was zu einem erheblichen Teil daran liegen mag, dass das Gros der derzeit bei Edelweiß aktiven Sportler aus anderen Nationen stammen. „Wir haben mehr Jungs aus Afghanistan, Syrien oder Albanien als aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion“, erläutert Weinert, der sich selbst als „Deutscher, in Russland geboren“ bezeichnet. Und die wenigen Russen und Ukrainer im Verein, „sind in Deutschland geboren“, sagt der Trainer und verweist auf die Vereinsrichtlinien. „Der erste Satz unserer Vereinssatzung lautet: Wir sind politisch und religiös neutral“, so Weinert. Das bedeute: „Bei uns gibt es keine Russen, Syrer, Deutsche oder was auch immer. Bei uns sind alle Sportler“, betont der Coach, der sich seit einem Vierteljahrhundert leidenschaftlich darum bemüht, Jugendliche aus aller Herren Länder zusammenzubringen. Politik und Religion blieben beim Training draußen vor der Tür. „Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern ist genauso geblieben, wie sie vor dem Krieg war“, sagt Weinert. „Mir ist die Nationalität egal. In erster Linie steht vor mir ein Mensch, wenn ich mit jemandem zu tun habe. Dann schaue ich: Hat er Respekt oder nicht? Und so weiter“, erläutert der Trainer seine Philosophie. Und das wolle er auch seinen Sportlern vermitteln: „Alle sind gleich.“

Allerdings sei es ihm selber in den letzten Tagen schon passiert, dass er „blöd angesprochen“ worden sei. „Weil in meinem Auto ein paar Boxhandschuhe hängt – in den russischen Farben.“

Wegen der Boxhandschuhe sei er kürzlich während einer Geschäftsreise auf einem Autobahnparkplatz mit russischen Lkw-Fahrern ins Gespräch gekommen. „Sie können nicht weiter. Sie haben kein Bargeld mehr, ihre Bankkarten funktionieren nicht mehr. Sie können nicht tanken“, so Weinert. Er habe ihnen Geld gegeben, zum Einkaufen. „Aber Ukrainer hätten das Gleiche gekriegt. Diese Leute können doch alle nichts dafür.“

