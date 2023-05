Vereinskeller erfüllt Brandschutzvorgaben nicht - Ausbau geplant

Von: Peter Herrmann

Der neugewählte Vorstand: (vorne v. li.) Heimat- und Brauchtumsleiter Markus Wirtensohn, Vorsitzender Wolfgang Wenus, Schatzmeister Günter Schrills, (hinten v. li.) Vertrauensmann JoJo von Knobelsdorff, Zweiter Vorsitzender Franz Wirtensohn jun., Öffentlichkeitsarbeitsbeauftrager Peter Wenus, Schriftführer Kurt Becker und Vertrauensfrau Marion Denzel. © ph

Der Vereinskeller der Geltinger Brauchtumsgruppe muss umgebaut werden. Und das aus gutem Grund, wie Vorsitzender Wolfgang Wenus berichtet.

Gelting – Nach den Formalien wurde es noch einmal spannend auf der Jahresversammlung der Geltinger Brauchtumsgruppe. Vorsitzender Wolfgang Wenus stellte den Umbau des Vereinskellers zur Diskussion – und das aus gutem Grund.

Zunächst aber wurde die Tagesordnung abgearbeitet. Berichte aus den einzelnen Ressorts, Neuwahlen und Ehrungen standen auf der Agenda. Die umfangreichen Jahresberichte der einzelnen Vorstandsmitglieder zeigten, wie sehr sich die Brauchtumsgruppe an vielen Stellen engagiert. So wurde zusammen mit anderen Geltinger Vereinen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet, um das Dorffest zu organisieren und auf finanziell stabile Beine zu stellen.

Hohe Auslastung des Theatersaals während der Aufführungen

Groß war der Andrang bei der Kirtahutschn am Kirchweihsonntag und beim Silvesterritt. Bei dem Spektakel am Jahresende stehen dem hohen Aufwand zwar finanzielle Einbußen gegenüber, die jedoch durch die Einnahmen aus den elf Aufführungen des Theaterstücks „Herkules der Musterstier“ im Frühjahr kompensiert werden konnten. „Wir hatten Spaß vor und hinter der Bühne“, erinnerte sich Laienschauspieler Franz Wirtensohn jun. Die Auslastung des Theatersaals war mit 97 Prozent wesentlich höher als bei früheren Vorführungen. „Wir brauchen ein starkes Theater, um Minuspositionen ausgleichen zu können“, erklärte Schatzmeister Günter Schrills.

Etwas mehr Besucher hätte sich die Brauchtumsgruppe beim traditionellen Herbst-Hoagart gewünscht, Die Werbung über Internetplattformen habe nach Ansicht des Öffentlichkeitsbeauftragten Peter Wenus die etwas ältere Zielgruppe offensichtlich zu wenig erreicht. Großes Lob gab’s für die Nikolausaktion und den Seniorenadvent. Bei diesen Veranstaltungen verwöhnte die Brauchtumsgruppe junge und alte Teilnehmer kulinarisch und beschenkte sie.

Wolfgang Wenus bleibt Vorsitzender der Brauchtumsgruppe

Vergleichsweise zügig verliefen die per Akklamation durchgeführten Neuwahlen. Wolfgang Wenus bleibt Vorsitzender. Unterstützt wird er vom Zweiten Vorsitzenden Franz Wirtensohn jun., Schriftführer Kurt Becker, Schatzmeister Günter Schrills und Vize-Schatzmeister Robert Morigl. Um das Ressort „Heimat und Brauchtum“ kümmert sich Markus Wirtensohn, der mit Franz Wirtensohn jun. zudem die Theatergruppe leitet. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt erneut Peter Wenus. Vertrauensfrau bleibt Marion Denzel. Zum neuen Vertrauensmann wurde Jojo von Knobelsdorff bestimmt.

Vereinslokal: Ein zweiter Ausgang muss geschaffen werden

Nach Neuwahlen und Ehrungen leitete Vorsitzender Wenus zur Zukunft des Vereinslokals über. „Erfolg hat drei Buchstaben: tun“, zitierte der Vereinschef eine Lebensweisheit. Die „Grube“ – so heißt das Stüberl unter dem Theatersaal an der Leitenstraße – müsse saniert werden. Bei einem Telefonat mit einem Mitarbeiter der Geretsrieder Stadtverwaltung sei er darauf hingewiesen worden, dass die vor allem zur Bewirtung genutzten Räumlichkeiten die Brandschutzvorgaben nicht vollständig erfüllen würden, berichtete Wenus den Mitgliedern. Um einen zweiten Ausgang zu schaffen, bedürfe es einer Umgestaltung des Kellergeschosses. Wenus setzt dabei auf die Hilfe der ehrenamtlich engagierten Mitglieder der Brauchtumsgruppe. „Da könnten wir etwas Großartiges schaffen“, ist er sich sicher. In den kommenden Monaten gelte es nun, den Plan für den Umbau mit dem Stadtbauamt abzustimmen.

ph

