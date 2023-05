Keine Einbahnstraße, aber Tempo 30: Geretsried bremst Durchgangsverkehr

Scharfe Kurve als Sicherheitsrisiko

Von Dominik Stallein schließen

Geretsrieds Stadtrat hat sich auf eine neue Regelung am Brunnenfeldweg geeinigt. Zuletzt sprachen sich auch Anwohner gegen eine Einbahnstraße aus.

Geretsried – Für viel Verkehr ist der Brunnenfeldweg in Gelting nicht konzipiert. Die scharfe Kurve inmitten der Straße ist außerdem ein Sicherheitsrisiko – Anwohner wünschen sich eine Beruhigung des Verkehrs. Die Stadt sucht bereits seit geraumer Zeit nach Lösungen. Im November 2020 hatte sie eine gefunden: Aus dem Brunnenfeldweg sollte eine Einbahnstraße mit Tempo 30 werden – Fahrradfahrer hätten sie in beiden Richtungen befahren dürfen.

„Wenn sie das nicht möchten“: Geretsried bremst Durchgangsverkehr

Doch daraus wird nichts. Die Polizei hat wegen der unübersichtlichen Kurve Sicherheitsbedenken, wenn Radfahrer den Autos entgegenkommen. „Das könnte zu schweren, vielleicht sogar tödlichen Unfällen führen“, erklärte Stadtarchitekt Christian Müller die Bedenken in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats. Das Gremium beschloss am Dienstag einen Plan B: Die Einbahn-Regelung soll nun doch nicht zustande kommen. Allerdings möchte die Stadt die Geschwindigkeit weiter drosseln. Tempo 30 bleibt anvisiert.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Stadtarchitekt Müller legte dem Ausschuss Ergebnisse einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2020 vor. Er bescheinigte dem Brunnenfeldweg „viele Pkw und auch Transporter“. Die Straße sei „massiv“ vom Durchgangsverkehr betroffen. „Wir tun da schon lang herum“, meinte Franz Wirtensohn (CSU). Die Idee eines Tempolimits hielt er für sinnvoll.

Geretsrieder Brunnenfeldweg: Polizei und Anwohner gegen Einbahnstraße

Auch Arthur Wolfseher fand die Idee gut: „Dafür bin ich auf jeden Fall.“ Für die Kreuzung schlug der SPD-Rat vor, den Baum am Straßenrand zu beschneiden, um das Sichtfeld der Autofahrer zu vergrößern – unabhängig davon, ob die Straße von beiden Seiten befahren werde oder nicht. Die Anwohner des Brunnenfeldwegs hätten sich inzwischen wie auch die Polizei gegen eine Einbahnstraße ausgesprochen. „Wenn sie das nicht möchten, ist das für mich in Ordnung“, so Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste). Einstimmig stimmte der Ausschuss der Tempo-30-Regelung zu und hob den Einbahn-Beschluss auf.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.