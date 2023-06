Bürger nicht noch mehr gängeln: Verordnung wird nur minimal geändert

Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten

Die Verordnung über ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten wird nur minimal geändert. Das beschloss der Geretsrieder Stadtrat mehrheitlich.

Geretsried – Ein Antrag von Grünen-Stadtrat Volker Witte hatte zur Folge, dass sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag mit der Verordnung über ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten beschäftigte. Das Schreiben war Ende 2021 eingegangen, jetzt legte die Verwaltung dem Gremium eine überarbeitete Fassung der Festsetzung vor. Abgesehen von der ergänzten Präambel fand sich jedoch keine Mehrheit für die abgeänderte Verordnung.

Laubbläser waren Ausgangspunkt für Änderung

Witte hatte den Antrag gestellt, damit „die blöden Laubbläser abgeschafft werden“. Diesen Wunsch sowie neue gesetzliche Entwicklungen nahm die Verwaltung zum Anlass, die Verordnung über die „zeitliche Beschränkung ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten“ neu zu fassen. Eingeschlossen ist darin auch die Nutzung von Musikinstrumenten sowie Tonübertragungs- und Tonwiedergabegeräten.

Zum verbesserten Lärmschutz kürzte die Verwaltung in ihrem Vorschlag die Betriebs- und Nutzungszeiten ein (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, samstags nur bis 18 Uhr). Lediglich „lärmarme“ Rasenmäher dürften zusätzlich von Montag bis Freitag von 19 bis 20 Uhr betrieben werden. Neu aufgenommen werden sollten Regeln für besonders lärmintensive Geräte wie Laubbläser und Freischneider. Hier sah die Verwaltung folgende Betriebszeiten vor: Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr. In diesem Punkt wolle man die Festsetzung an die für Gewerbebetriebe geltende Verordnung angleichen, erklärte Rathausmitarbeiterin Stephanie Dickel. Neu regeln möchte die Verwaltung auch die Nachtruhe (22 bis 7 Uhr) in Bezug auf die Nutzung von Musikinstrumenten und Tonwiedergabegeräten.

Einigen Stadträte ging die Überarbeitung nicht weit genug, andere sahen darin bereits eine Gängelung. „Was mir fehlt, ist die Technologieoffenheit“, monierte Arthur Wolfseher. Es gebe bereits sehr leise Geräte. Enttäuscht war Dr. Detlef Ringer (Grüne). „Was hier an Überarbeitung vorliegt, bleibt deutlich hinter dem zurück, was wir im Antrag gefordert haben“, kritisierte er. Ringer hätte sich gewünscht, dass die Grenzwerte aus der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung übernommen werden und nicht nur „Worthülsen“. Bürgermeister Michael Müller (CSU) verwies darauf, dass man sich in der Präambel auf diese Verordnung beziehe. „Die gilt ja deswegen trotzdem“, so Müller.

Bürger nicht noch mehr gängeln: Verordnung wird nur minimal geändert

Über eine Angleichung der Zeiten könne man schon reden, meinte Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste). Aber er störte sich an dem nicht näher definierten Begriff lärmarm. „Ich freue mich schon auf die heftigen Diskussionen an der Gartengrenze“, meinte er. Insgesamt sah er in dem Regelwerk jedoch „zu viel Gängelung“. Felix Leipold (Freie Wähler) pflichtete Kohlert bei. Leidenschaftslos war bei dem Thema Rathauschef Müller: „Mir ist das persönlich völlig wurscht.“

Das Gremium beschloss mit großer Mehrheit eine Änderung der Präambel. Eine Neufassung der Verordnung lehnten die Stadträte mit 20:11 ab. Damit bleibt alles, wie es ist.

