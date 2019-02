Bürgerzentrum in Stein: Stadtrat beauftragt Architekturbüros

Ob und wann das Bürger- und Jugendzentrum im Geretsrieder Stadtteil Stein gebaut wird, ist noch nicht entschieden. Zwei Büros werden nun erst einmal in die Planung einsteigen.

Geretsried – Der Stadtrat beauftragte in seiner jüngsten Sitzung die Büros Nova-Architekten und mk-Landschaftsarchitekten aus München mit der Entwurfsplanung. Der Beschluss fiel einstimmig.

Vorausgegangen war ein Realisierungswettbewerb im vergangenen Jahr. Die Nova-Architekten belegten mit ihrem Entwurf den ersten Platz. Die Südansicht ihres Bürger- und Jugendzentrums erinnert an die Oper in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Es vereint die beiden Funktionen in einem zweigeschossigen Gebäude, trennt sie aber trotzdem klar voneinander ab.

„Die Stadt hat sich mit der Durchführung des Wettbewerbs verpflichtet, die Planer mit den weiteren Entwurfsarbeiten zu beauftragen“, erklärte Stadtbaurat Rainer Goldstein. Mit der Zustimmung der Stadträte werden die Architekten nun ihren Entwurf schärfen und mit einer Kostenberechnung hinterlegen. Goldstein: „Dann folgt die Entscheidung, ob und wann wir bauen.“

sw

Lesen Sie auch: „Neuen Mitte“ Geretsried: Eine Frau und drei Männer beraten Stadtrat