Café Ole schließt: Das sind die Gründe

Herber Verlust für das Viertel rund um den Neuen Platz: Barbara Diessl wird Ende des Jahres das Café Ole aufgeben. Die 48-jährige Geretsriederin will sich beruflich umorientieren – und hat auch schon eine Idee.

Geretsried – Ursprünglich war das Café einmal eine Filiale der Bäckerei Halama. „Wir haben sie 1989 eröffnet und 2014 untervermietet“, sagt Martina Halama auf Nachfrage. Die Familie gab die Bäckerei vor ein paar Jahren auf. Seither betreibt sie eine Pension am Breslauer Weg. Und darauf will sich Halama auch konzentrieren. „Deshalb habe ich den Pachtvertrag mit der Stadt gleich gekündigt, als mir Frau Diessl gesagt hat, dass sie aufhören will.“

Diessl machte aus der Bäckerei-Filiale ein Café und Bistro. Sie investierte nach eigenen Worten viel in die „Bruchbude“, baute um und renovierte. Die Betreiberin gibt das Tagescafé nicht auf, weil es nicht läuft. Im Gegenteil. „Mir rennen die Leute die Bude ein“, sagt die Gastronomin, die in ihrer zwölf Quadratmeter großen Küche Gerichte für den Mittagstisch zubereitet, Kuchen bäckt sowie für Firmen und Privatleute kocht. „Das ist mir einfach zu klein“, meint Diessl. Die 48-Jährige will sich in Zukunft nur noch auf einen Teil ihres Geschäfts konzentrieren – und zwar aufs Catering. Dafür wird sie Geretsried verlassen. Wohin genau es geht, darüber will Diessl noch nicht sprechen. Noch sei der Vertrag nicht in trockenen Tüchern. Wichtig sei ihr, dass sich ein Nachfolger findet, der das Lokal genau so „mit Herzblut hegt und pflegt“, wie sie selbst. „Ich wüsste auch schon jemanden“, sagt Diessl.

Im Rathaus würde man es gern sehen, wenn sich wieder ein Gastronom findet, der das Café weiterbetreibt. „Der Bedarf in dieser Ecke von Geresried ist groß“, sagt Geschäftsleiterin Ute Raach. „Wir glauben nicht, dass ein neues Café dort große Startschwierigkeiten hätte.“ Aber man sei auch anderen Geschäftsideen gegenüber aufgeschlossen.

Kontakt

Das Ladenlokal am Neuen Platz 5 steht ab 1. Januar zur Vermietung. Die Nutzfläche im Erd- und Kellergeschoss beträgt jeweils 64 Quadratmeter. Konzepte können bei Rainer Kopnicky vom Liegenschaftsamt eingereicht werden, E-Mail rainer.kopnicky@geretsried.de).

nej