Cannabis-Konsum unter Jugendlichen nimmt zu

Rauchen, um runter zu kommen

Von Doris Schmid schließen

Unter Jugendlichen nimmt der Cannabis-Konsum zu. Diese Beobachtung macht der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit. Auch Kokain ist auf dem Vormarsch.

Geretsried – Alkohol, Marihuana, Amphetamine und Kokain: Zu diesen Suchtmitteln greifen Jugendliche in Geretsried – und in anderen Städten, wie Rudi Mühlhans vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) ergänzt. Auffällig ist, dass der Cannabis-Konsum zugenommen hat. Dafür hat der Geschäftsführer eine Erklärung.

Lobende Worte für die Arbeit des Streetworkers

An einem Dienstag im November des vergangenen Jahres begleitete Stadtjugendpflegerin Julia Brandner den Mobilen Jugendarbeiter des TVJA, Patrick Schmook, ein paar Stunden. Zwischen 16 und 19.45 Uhr traf das Duo draußen 14 männliche und vier weibliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren an. In ihrem Bericht, den der TVJA zusammen mit dem Jahresbericht 2022 versandt hatte, findet sie lobende Worte für die Arbeit von Schmook: Die Mobile Jugendarbeit (MJA) betreue viele Jugendliche und habe Überblick über einzelne Hintergründe und Probleme. Zielgruppe und Vertrauen wachse, somit sei auch eine Einzelfallhilfe möglich.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Aber Brandner stellte auch einen massiven Drogenkonsum fest. Nur wenige der angetroffenen Jugendlichen seien nüchtern gewesen. „Konsumiert wird überwiegend Marihuana, Alkohol, Amphetamin und Kokain“, schreibt sie. Ursachen seien oft familiäre und schulische Probleme. Immerhin: Es gebe eine intensive Auseinandersetzung mit Drogen, ihrer Wirkung und Herkunft. Angesprochen auf diese Momentaufnahme, sagt Geschäftsführer Mühlhans: „Suchtmittelmissbrauch ist völlig normal.“

+ Patrick Schmook ist Mobiler Jugendarbeiter in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es gibt Heranwachsende, die gerne in Jugendzentren gehen. Andere bleiben lieber zuhause. Und wieder andere sind gerne auf der Straße unterwegs. Sie gehörten zu den Menschen, die ihre Grenzen stärker austesten würden, meint TVJA-Geschäftsführer Mühlhans. Sie würden mehr riskieren und seien experimentierfreudiger. „Dafür bleibt eigentlich nur der öffentliche Raum“, ergänzt Streetworker Schmook.

Viel Fingerspitzengefühl ist nötig

Seit gut zweieinhalb Jahren ist er für den TVJA in der Mobilen Jugendarbeit tätig. Der 26-Jährige weiß, wo sich die Teenager aufhalten und kommt mit ihnen ins Gespräch. Die Kunst sei es, ihnen so zu begegnen, dass sie „aufmachen“. Dazu brauche man viel Fingerspitzengefühl. Und Kontinuität sei wichtig. Schmook sagt, er habe etwa ein Jahr gebraucht, bis er auch an den persönlichen Themen der Jugendlichen dran war. Und der Tag, an dem ihn die Stadtjugendpflegerin begleitet hat, sei ein relativ normaler Arbeitsalltag gewesen. Seine Beobachtung: Sich bis zur Besinnungslosigkeit betrinken, dieses Phänomen trete inzwischen weniger auf. Aber: „Der Cannabis-Konsum hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und im letzten halben Jahr auch der von Kokain.“

+ Rudi Mühlhans ist Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für ein Gramm Koks müsse man 80 bis 150 Euro hinlegen, je nach Qualität. Das entspreche ungefähr „zehn Lines“ zum Schnupfen. Viel gehe auch über Tauschen. Die Jugendlichen würden ihm ganz offen erzählen, dass sie sich als Clique ein paar Gramm geholt hätten, berichtet Schmook. „Sie schildern mir, dass sie sich stark und unbesiegbar fühlen, wenn sie Kokain ziehen.“ Daraus leitet der Sozialpädagoge ab, dass sich die Jugendlichen sonst nicht so fühlen, vielleicht auch weniger Selbstwertgefühl haben. Marihuana würden die Jugendlichen rauchen, um runter zu kommen. Oft stehe hinter dem Suchtmittelkonsum ein psychischer Leidensdruck, so sein Eindruck, und der habe meist auf mehr als einen Lebensbereich negative Auswirkungen.

Aufklärung und Suchtberatung

Der Mobile Jugendarbeiter versucht, den Konsumenten mit „ganz viel Aufklärung“ zu begegnen, mögliche Folgen aufzuzeigen und sie zur Selbstreflexion einzuladen. Viele verweise er auch an die Jugendsuchtberatung, manchmal gehe er dorthin auch mit, um eine bestmögliche Lösung zu finden. Die beiden Jugendarbeiter sind sich einig: „Geretsried ist kein Trendsetter, aber auch nicht hinten nach.“

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.