Caritas-Kita „Buntstifte“: Ausflüge zu Orten und Arbeitsplätzen

Teilen

Semmeln backen konnten die Vorschulkinder bei der Bäckerei Burger. © Juia Nadler/privat

Mit einem Pilotprojekt will die Caritas-Kindertagesstätte „Buntstifte“ Vorschulkinder darauf vorbereiten, die Herausforderungen des Lebens zu meistern.

Geretsried – In der Caritas-Kindertagesstätte „Buntstifte“ wollen die Erzieherinnen Beata Slizova und Elitsa Stoyanova die Vorschulkinder darauf vorbereiten, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Deswegen unternehmen die Pädagoginnen heuer mit den Mädchen und Buben jeden Monat Ausflüge an unterschiedliche Orte und Arbeitsplätze.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier

„Nach der langen Corona-Zeit suchten wir nach Möglichkeiten für die Kinder, ihr gewohntes und durch die Pandemie zuvor eingeschränktes Umfeld zu verlassen und ihnen Eindrücke aus Alltag und Berufsleben zu vermitteln“, erklärt Slizova. Die Aneignung von Wissen und Können sei eng an das Erleben und Handeln der Vorschüler geknüpft. Durch die Teilhabe am Leben werde sowohl die Neugier als auch die Lernfreude geweckt und der Blick in die Lebenswelt erweitert. „Zudem kommen die Vorschulkinder mit den Menschen vor Ort in Kontakt und kommunizieren mit ihnen, sodass ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen gestärkt werden“, erklärt Stoyanova..

Brezen drehen beim Bäcker

Zum Start des Pilotprojekts ging es ins Wolfratshauser Kino. Alleine die Busfahrt dorthin sei schon ein nicht alltägliches Erlebnis für einige Kinder gewesen. Beim Besuch der Bäckerei „Burger“ in Geretsried durften die Kinder Brezen und Semmeln herstellen. Wie man beim Italiener Essen bestellt und wie man den perfekten Pizzateig macht, lernten die Vorschulkinder in der Pizzeria Italy da Umile. Auch auf die Spuren des Osterhasens ging es. In der „Bernhofer Chocoladenmanufaktur“ in Wolfratshausen fanden die Heranwachsenden heraus, wie die kleinen, feinen Schoko-Osterhasen in Handarbeit produziert werden.

Ans Ultraschallgerät in der Arztpraxis

Darüber hinaus schlüpften die Vorschulkinder in die Rolle eines Arztes und durften in der Geretsrieder Praxis Dr. Suter das Ultraschallgerät selbst ausprobieren. „Für das restliche Kindergarten-Jahr sind noch viele tolle Ausflüge im Rahmen des Vorschulprojekts geplant“, sagt Slizova. Mehr will sie noch nicht verraten, das Vorschul-Projekt soll schließlich noch einige Überraschungen bereit halten.

red

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.