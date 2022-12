Christkind aus Geretsried: Lisa Anita kommt an Heiligabend zur Welt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Ein kleines Christkind: Lisa Anita Poschenrieder kam am 24. Dezember um 3.03 Uhr in der Kreisklinik Wolfratshausen zur Welt. © Kreisklinik Wolfratshausen

Ihren Geburtstag wird wohl keiner vergessen: Am 24. Dezember um 3.03 Uhr kam Lisa Anita in der Kreisklinik zur Welt - das dritte Kind der Familie Poschenrieder.

Geretsried – Wenn es so kommen soll, dann kommt es auch so. Oder, wie im konkreten Fall von von Lisa Anita Poschenrieder: Wenn sie kommen will, kommt sie – die Geretsriederin ist das Weihnachtsbaby im Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Dabei war der 24. Dezember nicht ihr errechneter Geburstermin.

Christkind aus Geretsried: Lisa Anita kommt an Heiligabend zur Welt

„Sie sollte am 27. Dezember zur Welt kommen“, sagt Mutter Kerstin Poschenrieder (31) im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch irgendwie hatte Lisa schon immer ihren eigenen Kopf, war doch die Familienplanung mit Antonia (7) und Tobias (4) abgeschlossen. „Aber sie wollte einfach zu uns“, sagt Kerstin Poschenrieder und lacht.

Heiligabend, 3.03 Uhr: Lisa Anita hat an Weihnachten Geburtstag

Die Koffer für die Kreisklinik Wolfratshausen waren bereits gepackt, standen griffbereit im Haus. Plötzlich, am Tag vor Heiligabend, spürte die junge Mutter ein Ziehen. Es wird doch nicht? Doch, es waren die ersten Wehen. In der Folge ging alles ganz schnell. Die Oma wurde informiert und holte die Kinder zu sich, Vater Peter Poschenrieder (32) fuhr seine Frau noch in der Nacht in die Klinik am Wolfratshauser Moosbauerweg, wo Mutter und Vater von Hebamme Claudia Hindenberg und Gynäkologin Dr. Ileana-Maria Niculesco empfangen wurden.

Nun zu fünft: Lisa Anita ist das dritte Kind von Peter und Kerstin Poschenrieder aus Geretsried © Kreisklinik Wolfratshausen

Um Punkt 3.03 Uhr konnte das Ehepaar seine kleine Tochter Lisa Anita dann im Arm halten. „Die Oma erzählte, dass Antonia gegen 2 Uhr wach geworden ist, und gefragt hat, ob das Baby schon da sei“, erzählt Kerstin Poschenrieder. Umso größer war die Freude, als Antonia um 5 Uhr erfuhr, nun eine zweifache große Schwester zu sein. „Sie strahlt nur noch.“ Auch Tobias ist froh, nicht mehr der Kleinste und Jüngste in der Familie Poschenrieder zu sein.

Kennengelernt hatten sich Peter und Kerstin 2013 in der Baierbrunner Aldi-Filiale, wo die hübsche junge Frau als Verkäuferin arbeitete. „Er kam eines Tages und wollte sich ein Mittagessen kaufen“, sagt sie. Von da an kam Peter Poschenrieder täglich, um seine Kerstin zu sehen. „Er wollte mir immer seine Handynummer zusammen mit einer Packung ,Merci‘ zustecken – aber da wurde nie etwas daraus. Also habe ich ihn eines Tages über Facebook angeschrieben.“ Die richtige Entscheidung – das Paar zog noch im gleichem Jahr zusammen, Töchterchen Antonia kam zur Welt. „Geheiratet haben wir im August 2016 standesamtlich.“ 2018 folgte Tobias, und jetzt, an Heiligabend 2022, die kleine Lisa Anita.

636 Babys kamen heuer bislang in der Kreisklinik Wolfratshausen zur Welt

Wie Familie Poschenrieder künftig Weihnachten feiern wird, steht noch in den Sternen. Schließlich soll der Geburtstag ihrer Jüngsten ebenfalls gebührend begangen werden. „Vielleicht feiern wir am Vormittag Geburtstag, am Abend Weihnachten – oder den Namenstag ausführlicher“, meint die Mutter vorausschauend.

Lisa Anita scheint übrigens eine Vorliebe für die Zahlen drei und sechs zu haben. Sie wurde um 3.03 Uhr als drittes Kind der Familie geboren – und sie kam laut Stefan Berger, Pressereferent der Starnberger Kliniken, zu der die Außenstelle am der Kreisklinik Wolfratshausen gehört, als 636. Baby im ausklingenden Jahr in der Flößerstadt zur Welt.