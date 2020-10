Christkindlmarkt-Alternative: Allgemeine Verunsicherung bei Stadt und Vereinen

Die Stadt Geretsried versucht, eine Corona-konforme Alternative für den Christkindlmarkt am Karl-Lederer-Platz zu erarbeiten. Vereine und Gewerbetreibende müssen entscheiden, ob sie mitmachen.

Ob es heuer Christkindlmarkt-Buden auf dem Karl-Lederer-Platz geben kann, ist offen

Die Stadt arbeitet an einem Corona-konformen Angebot

Für die Beteiligten ist die Situation schwierig

Geretsried – Dicht an dicht einen Glühwein nach dem anderen mit Freunden oder Kollegen zu trinken, ist angesichts der Corona-Pandemie undenkbar. Ministerpräsident Markus Söder hat bereits ausgeschlossen, dass Christkindlmärkte in diesem Jahr so stattfinden, wie man sie kennt. Eine grundsätzliche Entscheidung hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.

Die Stadt denkt wie berichtet über corona-konforme Konzepte nach, um auf dem Karl-Lederer-Platz Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Am Donnerstag gab es eine Besprechung mit den Beteiligten. „Wir werden keinen Christkindlmarkt wie in den Vorjahren veranstalten“, stellt Ute Raach, Geschäftsleiterin im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung klar. Bei dem Treffen sei es um Alternativen gegangen, ob diese den Beteiligten zusagen würden und sie diese für umsetzungsfähig halten.

Christkindlmarkt-Alternative könnte kurzfristig ausfallen

Dem Vernehmen nach ist im Gespräch, Buden in Dreiergruppen über den Karl-Lederer-Platz zu verteilen und an allen vier Adventssamstagen zu öffnen. Organisatorisch wäre das für die Griechische Gemeinde zu bewältigen, sagt Vorsitzender Evangelos Karassakalidis. „Die Auflagen machen uns aber Sorgen.“ Als Beispiele nennt er Plexiglasscheiben oder auf die Einhaltung der Abstände achten zu müssen. Entschieden sei bei der Griechischen Gemeinde noch nichts, die Vorstandschaft neige jedoch eher dazu, nicht teilzunehmen. „Im Landkreis sind wir in einer glücklichen Situation, aber die Zahlen können doch schnell nach oben gehen“, so Karassakalidis.

Auch Helmut Hahn, Vorsitzender der Egerländer Gmoi, sieht einer Christkindlmarkt-Alternative mit gemischten Gefühlen entgegen. „Das Kulturamt hat sich viele Gedanken und Mühe gemacht“, lobt Hahn das Konzept der Stadt. „Wir würden gerne mitmachen, aber das Gefühl sagt, es wird schwierig.“ Wenn die Veranstaltung kurzfristig doch ausfällt oder nicht gut angenommen wird, bleibe man auf 25 Kilogramm Schmalz sitzen. Und vielmehr als um eine Aufbesserung der Vereinskasse gehe es darum, endlich wieder das traditionelle Bahschnitz-Brot anzubieten und um die Gemeinschaft. Aber „es wird nur eine Ersatzveranstaltung, die nicht die Stimmung eines Christkindlmarkts bringen kann und soll“, so Hahn.

Während Vereine und Gewerbetreibende nun intern diskutieren, ob sie sich unter den gegebenen Umständen heuer am Christkindlmarkt beteiligen wollen und können, arbeitet die Stadt an einem Hygienekonzept. Die Planungen sind nicht leicht. Raach: „Wir hängen in der Luft, was die Staatsregierung entscheidet.“ Was auch immer organisiert wird, es kann sein, dass es die Stadt „auf den letzten Drücker“ wieder absagen muss. sw

