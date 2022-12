Christkindlmarkt in Geretsried: Bewährtes und Neues lockt Besucher an

Teilen

Bummel in der Dämmerung: Auf dem Geretsrieder Christkindlmarkt war am Samstagabend einiges los. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bewährtes und einiges Neues gab es am Wochenende auf dem Christkindlmarkt zu entdecken. Die Aussteller lobten die gute Organisation durch die Stadt.

Geretsried – Auf dem Geretsrieder Christkindlmarkt am Wochenende gab es Bewährtes und einiges Neues zu entdecken. Trotz Schneeregens, der leider nicht in Schnee umschlug, kamen schon zur Eröffnung am Freitagnachmittag zahlreiche Besucher auf den Karl-Lederer-Platz.

Sparsame Beleuchtung stört nur wenige Besucher

Der präsentierte sich zum ersten Mal komplett renoviert, nachdem der Christkindlmarkt im Jahr 2019 noch zum Teil auf einer Baustelle stattgefunden hatte und die Märkte 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren. Nur der Bauzaun zur Egerlandstraße hin, die erst Anfang nächsten Jahres fertig sein wird, trübte das vorweihnachtliche Bild. Dass die Stadt wegen der Energiekrise heuer an der Beleuchtung sparte, störte die wenigsten. „Ist doch gemütlich so“, meinte Besucher Sebastian Schmidt. Er war mit Frau und Sohn da, weil der Bub beim Flötenkonzert der Musikschule mitwirkte. Die Gartenberger Bunkerblasmusik spielte im Anschluss Flottes wie „Santa Claus“.

Zuckersüße Männchen: Im kleinen Sitzungssaal des Rathauses verzierten Kinder Lebekuchenfiguren mit Perlen und Streuseln © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zur „besinnlichen Zusammenkunft“ lud Bürgermeister Michael Müller in seiner Eröffnungsrede ein. In der Adventszeit sitze man wieder mehr mit der Familie bei Tee und Plätzchen zusammen. Mit den Kollegen könne man auf der Weihnachtsfeier nach einem arbeitsreichen Jahr einmal privat reden. Und auf dem Christkindlmarkt treffe man Freunde und Bekannte zum Ratschen. „Das Zwischenmenschliche“ dürfe nach Corona wieder im Vordergrund stehen, und das sei schön, sagte Müller. Ludwig Schmid, der am Schmid-Bäck’-Stand Quarkstangerl verkaufte, sah es ähnlich. Schon als Kind habe er es geliebt, von der Holzbude aus das bunte Treiben zu beobachten. „Auf dem Christkindlmarkt sehe ich Leute, die ich das ganze Jahr über nicht sehe“, sagte er.

33 Aussteller und Fieranten

Von den 33 Ausstellern wurde die gute Organisation durch die Stadt Geretsried gelobt. Anita Zwicknagl und Melanie Großmann vom Kulturamt hätten sich hervorragend um alles gekümmert, meinte Peter Borowski. Sogar einen Aufwärmraum in den Ratsstuben gebe es für die Fieranten. Der Münchner, der früher in Dorfen lebte, ist einer der Neuzugänge auf dem Markt. Er bot selbst geschnitzte Madonnen, Kruzifixe und Krippenfiguren an, alles sehr stilvoll. Die Stadt wolle den Anteil an echtem Kunsthandwerk im Verhältnis zu Essen und Trinken nach und nach steigern, sagte Bürgermeister Müller. Dazu trug auch Michaela Schelshorn aus Ascholding mit ihren Produkten aus Alpakawolle bei. Die junge Frau züchtet Lamas, schert sie selber, spinnt die Wolle und strickt daraus hübsche Stirnbänder. Auch Gefilztes und Gewebtes gab es an ihrem Stand.

Edle Weine und Käsesorten aus Chamalières

Zum ersten Mal auf dem Christkindlmarkt vertreten waren außerdem Hannes Schramm von der Altkirchner „Genussmanufaktur“ mit Soßen und Marmeladen – er war sehr zufrieden mit dem Geschäft – und Christiane Britziolas mit einer Auswahl an Schmuck, Kleidung und Deko-Artikeln aus ihrem Laden „Occassione“ an der Adalbert-Stifter-Straße. Hochwertiges Kunsthandwerk stellt Marianna Gratza her. Unter dem Namen „Herzensvogerl“ fertigt die Geretsriederin Originelles aus Glasperlen. Das ein oder andere Geschenk fand man unter den Töpferwaren von der Therapiegruppe des Pflegeheims St. Ursula, bei den Freunden Djibos in Form von afrikanischen Tüchern und Armreifen sowie bei „Greenies“ aus Geretsried, die Tischdecken, Geschirrtücher und Kissen nähen. Regionale Lebensmittel wie Honig und Met gehen nach Erfahrung von Frank Meinert vom Imkerverein Geretsried immer. Auch Carola Belloni aus Eurasburg, die wieder Erzeugnisse von ihrer Farm im spanischen Alcoy verkaufte, freute sich über die positive Resonanz. Ihr ökologisches Olivenöl, die Mandeln, Tees und Kräuter waren sehr gefragt. Edle Weine und Käsesorten aus der Auvergne konnte man wie immer am Stand des Chamalières-Partnerschaftsvereins verkosten und erstehen.

Der Christkindlmarkt hat uns richtig gut gefallen. Wir waren gerne hier.

Die längsten Schlangen bildeten sich vor den Glühwein- und Essensständen. Im Trend lag diesmal der „Hot Aperol“. Der von den Deutschen aus Ungarn selbst kreierte Puszta-Burger mit 100 Prozent frischen Zutaten war wie in den Vorjahren ein Renner, ebenso die Spezialität Bahschnitz (geröstete Brote mit Griebenschmalz und Knoblauchpaste) der Egerländer Gmoi. Die Landsmannschaft hat sich eine neue Riesenpfanne geleistet, in der Helmut Hahn am Samstag zudem Schupfnudeln mit Sauerkraut briet. Am Sonntag tischte die Gmoi Kaiserschmarrn auf. Heiße Maroni, Mandeln und Zuckerwatte durften natürlich auch nicht fehlen.

In den Händen ein Heißgetränk: (v. li.) Dominik Heiduk, Matthias Herbert und Timo Flörche testeten den neuen „Lebkuchen-Lover“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Ich muss gestehen, wir sind in erster Linie zum Essen hergekommen“, meinte Ingo Kladde, einen Burger genießend. Seine Frau ergänzte, dass sie im Anschluss noch durch die Budenreihen bummeln wolle, um nach ein paar Kleinigkeiten für Weihnachten Ausschau zu halten.

Aktion des Jugendrats im Rathaus

Etwas abseits vom Geschehen im Rathaus veranstaltete der Jugendrat eine Weihnachtsbäckerei für Kinder. Nach Herzenslust pinselten die 3- bis 14-jährigen Besucher bunten Zuckerguss auf Lebkuchenfiguren, schmückten sie mit Perlen und Streuseln. Sabrina Lorenz, Isabella Schrills und Jonathan Kübler vom Jugendrat hatten alle Hände voll zu tun. „Das finde ich eine ganz tolle Idee“, sagte Katharina Heimerl aus Berg, deren Sohn Basti (4) Spaß daran hatte, seinen Lebkuchenmann so dick wie möglich mit blauer Glasur zu bestreichen. Zuvor hatte die Familie schon eine Runde mit der Kutsche von Sepp Seidl gedreht. „Der Christkindlmarkt hat uns richtig gut gefallen. Wir waren gerne hier“, so die Bergerin.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.