Christophe Chayriguet und Sharon Müller gewinnen den Oberland-Firmenlauf

Geretsried - Begleitet von aufsteigenden Luftballons haben sich am Dienstagabend die rund 3000 Teilnehmer des zwölften Oberland-Firmenlaufs in Bewegung gesetzt. Aufgrund der Baustelle am Geretsrieder Karl-Lederer-Platz befand sich der Start-Ziel-Bereich in diesem Jahr an der Egerlandstraße (wir berichteten). Um 19.01 Uhr ertönten dort die Tröten von Veranstalter Christian Walter und Bürgermeister Michael Müller: das Zeichen für die laufbegeisterten Frauen und Männer, die sich der 4,1 Kilometer lange Strecke stellten.

Am schnellsten war Christophe Chayriguet unterwegs, der bereits nach 12,14 Minuten zurück in der Egerlandstraße war und sich die erste Medaille abholte. Markus Brennauer (12,33) und Florian Thurner (12,41) folgten dem Läufer nur wenige Augenblicke darauf. Unter den weiblichen Teilnehmerinnen setzten sich Sharon Müller (14,17), Franziska Dempwolf (15,19) und Nina Borowy (15,40) durch.

