Cornelia Irmer legt Kreistags-Mandat nieder

Von: Doris Schmid

Cornelia Irmer (71) zieht sich aus dem Kreistag zurück. © hl/Archiv

Über 17 Jahre hat sich Cornelia Irmer in der Kommunalpolitik engagiert. Zuerst als Geretsrieder Bürgermeisterin, zuletzt als Kreisrätin. Nun will sie ihr Mandat niederlegen. „Es ist an der Zeit, es reicht jetzt“, sagt die 71-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung.

Geretsried/Bad Tölz - Im Jahr 2007 hatte Irmer – von 2004 bis 2014 parteifreie Rathauschefin in Geretsried – eine Kandidatur für den Kreistag aus verschiedenen Gründen noch abgelehnt. Bei den Kommunalwahlen 2014 und 2020 trat sie für die Freien Wähler an und fuhr nach Landrat Josef Niedermaier jeweils das zweitbeste Ergebnis für die Gruppierung ein. Nun sei es für sie an der Zeit, sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen. „Ich spüre das“, sagt sie mit Blick auf ihr Alter und das ihres Ehemanns Klemens, der 80 Jahre alt ist und viele Jahre als Diakon tätig war. Beide haben, so Irmer, Berufe ausgeübt, die sie – auch an vielen Abenden – stark gefordert haben. „Uns geht es gut“, sagt die Altbürgermeisterin. „Und wir wollen die Zeit, die uns bleibt, gemeinsam verbringen.“ Sie hätten noch einiges vor und es gebe keinen Grund, diese Pläne aufzuschieben. Auch mit der Familie, insbesondere den vier Enkelkindern, wollen die Großeltern mehr Zeit verbringen.

Entscheidung über mehrere Monate gereift

Die Entscheidung, sich aus dem Kreistag zurückzuziehen, sei über mehrere Monate gereift. „Mir hat das immer Spaß gemacht, ich war eingebunden und respektiert“, bilanziert Irmer, die seit 2018 Vorsitzende des VdK in Geretsried ist. Beim Blick in ihren immer noch gut gefüllten Kalender sei sie aber mehr und mehr ins Grübeln gekommen: mindestens 25 Kreistags- und weitere 25 VdK-Termine im Jahr. Dazu Fraktionssitzungen und ihr Engagement als Beirätin im Vorstand der Freien Wähler Geretsried. Was davon aufgeben? Schließlich gab sie dem VdK den Vorzug – auch weil es im Kreistag einen Kandidaten gibt, der für die 71-Jährige nachrücken wird. Laut Liste könnte der Tölzer Michael Lindmair Irmers Platz einnehmen.

Das Amt als VdK-Vorsitzende will die scheidende Kreisrätin weiterhin ausüben. „Der ist hier vor Ort und liegt mir sehr am Herzen“, betont die Geretsriederin. „Da bin ich stark eingebunden.“

nej

