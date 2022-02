Corona in Geretsried: Mehr Teststationen eröffnen - „Wollen Beitrag leisten“

Corona-Tests: Valentina Kukolj und Samih Maraqa haben eine Teststation in ihrem Laden „IT.Connect Point“ am Karl-Lederer-Platz eröffnet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Corona-Testangebot in Geretsried ist angewachsen. Neu sind zum Beispiel Teststationen am Neuen Platz und der Sudetenstraße.

Geretsried – Zeitweise gab es in der größten Stadt im Landkreis nur eine Anlaufstelle für Bürgertests: Die excura UG, seit Ende April 2021 im Verkaufshäuschen von Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto, hielt über Monate alleine die Stellung. In den vergangenen Wochen sind neue Teststationen aus dem Boden geschossen. Betrieben werden sie von Quereinsteigern. Für Bürger sind die Schnelltests kostenlos. Die Stationen erhalten eine festgelegte Rückvergütung über die Kassenärztliche Vereinigung.

Corona in Geretsried: Mehr Teststationen eröffnen - Neue Angebote im Überblick

Am Dienstag eröffnete das „Testzentrum Geretsried“ im „IT.Connect Point“ am Karl-Lederer-Platz. „Wir haben gesehen, dass es zu wenig Testmöglichkeiten in Geretsried gibt“, erklärt Samih Maraqa, der die Station mit seiner Frau Valentina Kukolj betreibt. Um dem entgegenzuwirken, bauten sie ihren Laden kurzerhand, beziehungsweise nachdem die Genehmigung kam, um. Ihr Hauptgeschäft betreiben die Telekommunikationskaufleute nun übers Telefon und per Hausbesuch.

Schnell- und PCR-Tests in Geretsried: Hier gibt es neue Stationen

„Anfangs hatten wir schon Muffensausen, aber unsere Branche ist ja auch nicht einfach“, sagt Maraqa lachend. Geholfen habe die Zusammenarbeit mit einem Freund, der ein Testzentrum in Vaterstetten betreibt. „Wir haben den Hygieneplan und die Schulung gemeinsam gemacht“, so Maraqa.

Seit Mitte Januar gibt es die „Coronateststation Bayern“ von Andreas Müller an der Sudetenstraße 8. Der Betriebswirtschaftler aus München ist in der Unternehmensberatung tätig und unterhält schon länger eine Schnellteststation in Fürstenfeldbruck. Neben den kostenlosen Bürgertests bietet Müller auch PCR-Tests für Selbstzahler an (59,90 Euro pro Test). „Ein befreundeter Kollege betreibt ein Labor“, erklärt der Unternehmensberater, wie die Idee entstanden ist. Das Angebot hierfür sei in Geretsried „recht dünn“ gewesen, und er bekam das Angebot für eine passende Immobilie. Die Anfangsinvestition sei hoch, viel Bürokratie und Organisation stecken dahinter, sagt Müller. Zudem sei ungewiss, wie es mit der Teststrategie weitergeht. Aber „es ist eine Arbeit, die Spaß macht und man setzt sich für etwas Gutes ein“, findet Müller.

Geretsried: „Beitrag leisten zur Bekämpfung der Pandemie“ - viele neue Teststationen

Auch Adam Dudarov will „einen Beitrag leisten zur Bekämpfung der Pandemie“, sagt der Geschäftsführer von „Prime Sicherheitsdienste“ mit Sitz in München. Seine Partner und er eröffneten etwa zeitgleich am anderen Ende der Sudetenstraße, in einer angemieteten Fläche mit der Hausnummer 69, die „Teststation Prime“.

Vor ziemlich genau einem Monat richtete Panagiotis Zormpas aus Geretsried seine Teststation am Neuen Platz ein (wir berichteten). „Es läuft sehr gut“, sagt der gelernte Bankkaufmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Pro Tag kämen im Schnitt 200 Leute in die „Teststation Geretsried“. Da nur mit Termin getestet werde, sei der Ablauf reibungslos. „Es geht schnell und unproblematisch“, schreiben die Nutzer in den Google-Bewertungen. Dass inzwischen weitere Betreiber seinem Beispiel gefolgt sind, das Testangebot in der größten Stadt im Landkreis auszuweiten, habe zu keinem Rückgang geführt, sagt Zormpas. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, findet er.

Teststation bei Gustavo Gusto bleibt bestehen: „Nachfrage ist ungebremst“

Seit geraumer Zeit gibt es außerdem morgens und teilweise abends eine Anlaufstelle in der Steuerkanzlei Sydow an der Jahnstraße. Laut der Übersicht des Landratsamts wird nur nach Terminvereinbarung abgestrichen.

Die Geschäftsführerin von excura UG, die die Teststation an der Böhmerwaldstraße betreibt, hat kein Problem damit, nicht mehr die Monopolstellung in Geretsried zu halten. „Die Nachfrage ist weiterhin ungebremst“, berichtet Alexandra Dieterich auf Nachfrage unserer Zeitung. An der Teststation würde es sich nicht bemerkbar machen, dass es neue Angebote im Stadtgebiet gibt. Im Gegenteil. Im Dezember und Januar hätte es eine nie da gewesene Nachfrage gegeben. „Ich denke, die Städte haben es gebraucht, dass weitere Testkapazitäten entstehen.“

