Keine Maske mehr beim Einkaufen: So lief Tag eins in Wolfratshausen und Geretsried

Von: Dominik Stallein

Shoppen ohne Maskenpflicht: Karin Metelka stöbert ohne Mund-Nase-Schutz im Intersport Utzinger (hier mit Simon Utzinger) in Geretsried. Seit Montag gibt es im Einzelhandel kein FFP2-Gebot mehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Maskenpflicht im Einzelhandel ist seit Montag aufgehoben. Viele Menschen tragen sie trotzdem, andere freuen sich über die Entscheidungsfreiheit

Geretsried/Wolfratshausen – Einkaufen hat lange nicht so intensiv gerochen. Karin Metelka durchstöbert ohne FFP2-Maske das Angebot beim Intersport Utzinger in Geretsried. Seit Montag ist die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Geschichte – im Einzelhandel beispielsweise ist sie entfallen. „Ich finde das in Ordnung so“, sagt die Geretsriederin, die eine wasserabweisende Winterjacke begutachtet. Dass einige Einzelhändler weiterhin eine FFP2-Maske von ihren Kunden fordern – dafür hat die Geretsriederin Verständnis.

Keine Maske mehr beim Einkaufen: So läuft Tag eins in Wolfratshausen und Geretsried

Metelka und ihr Begleiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, haben sich entschieden, ohne Maske einzukaufen. „Ich mache es davon abhängig, ob viel los ist“, sagt der Mann – und in der Mittagszeit, die das Duo für einen Bummel nutzt, sind nur wenige Menschen um die beiden herum. „Ich bin froh, dass ich endlich selbst entscheiden kann.“ Seine Maske hat Metelkas Begleiter aber für alle Fälle griffbereit in der Innentasche seiner Jacke.

Maskenpflicht aufgehoben: Viele tragen FFP2 weiter - „Schaden wird sie mir nicht"

Matthias Neumann: Der Wolfratshauser hält einen Schutz weiter für sinnvoll. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die meisten Menschen, die an diesem Montag in Geretsried und Wolfratshausen unterwegs sind, haben ihren Mund-Nase-Schutz wie eh und je dabei. Matthias Neumann zieht ihn über das Gesicht, bevor er die Tür von „Krells Tabakwaren“ am Obermarkt in Wolfratshausen öffnet. An dieser hing noch bis Samstag ein Hinweis auf die Maskenpflicht. Ein Blick in den Laden zeigt ein gewohntes Bild: Auch ohne Gebot tragen fast alle Kunden ihren Mund-Nase-Schutz. Von sieben Besuchern, die innerhalb weniger Minuten den Laden betreten (und verlassen), ist nur eine Frau ohne FFP2-Maske unterwegs. „Die meisten sind es wohl einfach noch gewöhnt“, meint Neumann. „Vielleicht läuft sich das aber mit der Zeit auch wieder aus“, wenn die Neuregelung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein bisschen länger in Kraft ist. Der Wolfratshauser hält die Mundbedeckung als Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall weiterhin für sinnvoll: „Schaden wird sie mir nicht.“

Corona-Regelungen aktualisiert: Mehrheit der Kunden trägt Maske auch ohne Pflicht

So sieht’s auch Ute Hanke. Die Wolfratshauserin besucht – mit Maske – das Schmuck-Geschäft Conny Broenner am Obermarkt. Im Gespräch mit Verkäuferin Gabi Will erklärt sie, dass sie sich sorgt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen noch weiter ansteigen könnte. Die Menschen könnten weniger Vorsicht an den Tag legen, weil sie die Maske in der Jackentasche lassen dürfen. „Ich habe ein bisschen Angst, dass wir ins offene Messer laufen“, sagt Hanke. Für sie steht fest: Ihre Maske bleibt, „auch wenn sie mich eigentlich stört“.

Mit der Verkäuferin habe sie im im Geschäft einige Minuten lang Kontakt. „Da finde ich es sinnvoll, wenn wir beide eine Maske tragen“, sagt Hanke. „Für mich ist das auch eine Frage des respektvollen Umgangs miteinander.“ Gabi Will nickt zustimmend. „Bisher sind sowieso alle mit Maske ins Geschäft gekommen“, berichtet die Verkäuferin. Das Schild, das schon seit Monaten auf die Maskenpflicht im Laden hinweist, hängt noch an der Tür – auch wenn es der Gesetzgeber nicht mehr vorschreibt. Beschwert habe sich darüber niemand.

Geretsried: „Tragen Sie bitte FFP2-Maske“, wünscht sich der Dorfladen Gelting

So handhabt es auch der Dorfladen in Gelting. „Es ist jetzt eine Empfehlung“, sagt Mitarbeiterin Monika Kriesmair über das Din A4-Papier an der Glastür. „Zu Ihrem und unserem Schutz: Tragen Sie bitte eine FFP2-Maske“, steht darauf. Eine junge Frau betritt mit ihrem Sohn den Laden, schenkt dem Zettel keine Beachtung, und zieht sich trotzdem wie selbstverständlich die Maske über die Nase. „Ich beobachte, dass es die meisten so machen“, sagt Kriesmaier.

Walter Schmidt setzt die Maske „immer auf“ – fürs Foto nimmt er sie ab. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Maskenpflicht im Einzelhandel aufgehoben: So läuft es in Wolfratshausen und Geretsried

So wie Walter und Barbara Schmidt, die vor dem Laden stehen bleiben und in ihren Taschen nach den FFP2-Masken kramen – weiß für ihn, rosa für sie. „Ich setze sie immer auf“, sagt Walter Schmidt. Es sei ein Automatismus – als wenn man sich vor dem Autofahren anschnallt. Das Ehepaar ist zum Dorfladen spaziert, um im zugehörigen Café einen Latte Macchiato zu trinken. Dazu gibt es Obstkuchen und Croissants. s ist eine Alltagsfreude, die sich die zwei Senioren hin und wieder gönnen. „Aber ansonsten sind wir nicht viel unterwegs“, erklärt Schmidt, „deshalb stört mich die Maske auch nicht.“