Corona und Inflation sorgen für Unsicherheit bei Brautpaaren - Ansturm auf Standesämter

Der schönste Tag im Leben eines Paares: Braut und Bräutigam küssen sich nach dem Ja-Wort. © Susan Prautsch/dpa

Viele Trauungen wurden wegen Corona aufgeschoben. Momentan häufen sich daher die Anfragen nach Hochzeitsterminen und Locations. Gleichzeitig sorgt die Inflation für Unsicherheiten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Den Bund der Ehe einzugehen, möchte wohlüberlegt sein. „Prüfe, wer sich ewig bindet“, das gilt allerdings inzwischen längst nicht nur für die richtige Partnerwahl. Wegen der herrschenden Inflation und eines großen Ansturms auf die Standesämter nach der Corona-Pandemie sollten Braut und Bräutigam in spe einiges mehr prüfen.

Hochzeiten nach Corona: Tölzer Standesamt hat erst wieder ab November Termine frei

„Wir können erst ab November wieder Hochzeitstermine anbieten“, sagt Wolfgang Steger, Leiter des Standesamts Bad Tölz. Das habe zwei Gründe: Die Nachfrage sei groß und die Personalsituation angespannt. Auch in Geretsried gebe es mehr heiratswillige Paare, teilt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

In der größten Stadt des Landkreises lag die Zahl der Eheschließungen während der Pandemie deutlich unter 100 pro Jahr. Mittlerweile ist sie auf das Vor-Pandemie-Niveau gestiegen. 103 Paare wurden im vergangenen Jahr getraut. Von einem Hochzeitsboom möchte Loibl „nicht sprechen, eher von einer Rückkehr zur Normalität“.

Die lange Wartezeit könnte Verlobten dabei helfen, die perfekte Örtlichkeit auszusuchen und zu buchen: „Die Anfrage auf die Säle ist sehr hoch, stärker als vor Corona“, sagt Sebastian Miller, Chef des Bio-Landhotels Moarwirt in Hechenberg. Er habe bereits Anfragen fürs kommende Jahr erhalten. Ähnlich ist die Situation in Ascholding: „Es ist fast alles ausgebucht“, bestätigt Holzwirt-Betreiber Joseph Lautenbacher. „Manche Brautpaare könnten aber noch Glück haben.“

Locations für Hochzeiten: „Anfrage auf die Säle ist sehr hoch, stärker als vor Corona“

Zusammen mit Terminbuchungen in den Gaststätten ist auch die Nachfrage auf Dienstleistungen gestiegen. „Mein Terminkalender ist voll. Bands, Fotografen und Floristen sind komplett ausgelastet. Viele Paare, die aufgrund von Corona nicht heiraten konnten, holen das jetzt nach“, sagt Alexander Sebald, ehrenamtlicher Hochzeitslader aus Eurasburg. Hinzu kämen Anfragen von Brautpaaren, die erst nach der Pandemie auf den Gedanken gekommen sind, zu heiraten.

Während der Planung sorgen bei Braut und Bräutigam in spe nicht nur lange Wartezeiten für Unsicherheit: Auch die Inflation trübt die Vorfreude. „Die Nachfrage auf die Säle ist zwar hoch – aber viele Paare sagen nicht sofort zu. Einige hängen noch in der Schwebe, ob das Geld in einem Jahr genauso viel wert ist“ sagt Moarwirt-Chef Miller. Es gebe keine festen Preiszusagen. Hochzeitslader Sebald rät Paaren, die Inflation im Auge zu behalten.

Außerdem könne ein Preisvergleich helfen. „Ich gebe aufgrund meiner Erfahrung gerne Kontakte von Dienstleistern an ein Brautpaar weiter. Diese entscheiden dann selbst, was ihnen am besten zusagt.“ Teilweise lägen die Unterschiede bei den Dienstleistern bei über 1000 Euro. Sebald: „Man sollte sich auf jeden Fall die Frage stellen, wo man einsparen kann.“ Allerdings sollten die Paare auch festlegen, worauf sie nicht verzichten möchten. Holzwirt-Chef Lautenbacher: „Der Tag soll ja besonders und einmalig werden.“ Von Elisa Kieslinger

