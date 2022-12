Crystal Meth im Briefumschlag - Geretsriederin wird verurteilt

Es war ein kurzer Prozess am Amtsgericht Wolfratshausen. Eine Geretsriederin gestand, dass sie Drogen besessen hatte, Marihuana und Crystal Meth.

Geretsried/Wolfratshausen – Leugnen wäre zwecklos gewesen. Deshalb machte die Geretsriederin (39), die sich wegen unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Drogen vor dem Amtsgericht verantworten musste, nicht lange rum, sondern ließ durch ihren Verteidiger erklären: „Sie räumt den Sachverhalt in vollem Umfang ein. Fragen zum Hintergrund und zu ihrer Drogenkarriere beantwortet sie nicht.“ So wurde aus der Verhandlung ein kurzer Prozess.

Anfang Juni vorigen Jahres hatte die Zollfahndung in Essen ein an die Angeklagte adressiertes Päckchen sichergestellt. Darin befanden sich etwas mehr als drei Gramm der Droge Crystal Meth. Neun Monate dauerte es vom Drogenfund in Nordrhein-Westfalen bis zum Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München II.

Als Beamte der Polizeiinspektion Geretsried Ende März dieses Jahres bei der Angeklagten vor der Tür standen, händigte diese ihnen ohne große Umschweife aus, was sie an Rauschgift daheim hatte: Kleinstmengen Marihuana, Haschisch und Crystal Meth – „Verschiedenes, was es auf dem Markt gibt“, stellte Richter Helmut Berger fest. Er verurteile die Lagerarbeiterin wegen unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 40 Euro.

Geldstrafe wegen Drogenbesitz - Zollfahnder erwischten die Geretsriederin

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte 140 Tagessätze beantragt. Verteidiger Marc Zinka hielt 80 Tagessätze für ausreichend. Er war der Ansicht, dass die lange Zeit zurückliegenden Vorstrafen seiner Mandantin – wenngleich die letzten drei von insgesamt sechs einschlägiger Natur waren – bei der Strafzumessung nicht ins Gewicht fallen dürften. „Sie sind knapp davor, gelöscht zu werden und haben hier keine Rolle mehr zu spielen“, so der Rechtsanwalt. Der Richter war anderer Meinung: „Die Vorstrafen holen sie immer wieder ein, weil sie sich noch nicht von den Drogen losgelöst hat.“ rst

