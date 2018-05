Bezahlbarer Wohnraum ist das beherrschende Thema

Bürgermeister: Aufschwung sorgt für „Luxusprobleme“

von Doris Schmid schließen

Der Kreis war überschaubar: Von 138 Mitgliedern waren es etwa 25, die sich am Mittwoch an der Jahresversammlung der Geretsrieder CSU in den Ratsstuben beteiligten. Die Mehrheitspartei im Stadtrat stellt mit Michael Müller den Bürgermeister. Dieser berichtete seinen Parteifreunden von Steuereinnahmen in nie da gewesener Höhe – und den damit verbundenen „Luxusproblemen“, mit denen die Stadt zu kämpfen hat.