CSU Geretsried will Edmund Stoiber ehren - der ist aber bei FC Bayern-Sitzung

Halten den Christsozialen die Treue: Auf der Jahresversammlung ehrte der Geretsrieder CSU-Ortsverband langjährige Parteimitglieder (v.li.): Dr Sabine Gus-Mayer (35 Jahre), Franz Wirtensohn (39), Michaela Karg (25), Werner Bauer (50), Vorsitzender Martin Huber, Elmar Immertreu (20), Udo Brückner (20), Florian Sachers (20), Lard Freiberg (20) sowie (sitzend) Hans Mayr (45), Michael Kühne (40), Hans Schmuck (30) und Erika Immertreu (20). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der CSU-Ortsverband zeichnete auf seiner Jahresversammlung langjährige Mitglieder aus. Der Prominenteste, Dr. Edmund Stoiber, hält seit 50 Jahren die Treue.

Geretsried – Im Schnelldurchlauf hat der CSU-Ortsverband am Mittwochabend seine Jahresversammlung in den Ratsstuben abgewickelt. Formalien wie die Wahl der Delegierten, die den Stimmkreiskandidaten für den Landtag wählen werden, und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen auf dem Programm.

Laut dem Vorsitzenden Martin Huber zählt der Geretsrieder Ortsverband aktuell 126 Mitglieder. Das sind elf weniger als noch vor einem Jahr, wobei zwei davon verstorben sind. Die anderen hätten keine persönliche Unzufriedenheit mit der Partei oder dem Ortsverband als Austrittsgrund angegeben, sondern meist den Wegzug in eine andere Stadt, wie Huber erklärte.

Nach dem schlechten Abschneiden der Christsozialen bei der Bundestagswahl gelte es nun, alle Kräfte zu mobilisieren für die Landtagswahlen 2023. Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl sagte, den Delegierten komme dabei eine wichtige Rolle zu. Der von ihnen ins Rennen geschickte Kandidat müsse fähig sein zur „strategischen Führung“. Das heißt, er müsse nicht nur Ziele setzen, sondern auch wissen, auf welchem Weg man sie erreiche.

Außerdem solle er „aufgabenkritisch“ sein, will heißen, Aufgaben, die nicht mehr ihren Sinn erfüllten, brauchten nicht ewig fortgesetzt zu werden. Schließlich solle er „die europäische Idee mit Selbstbewusstsein vertreten“. Zu Delegierten gewählt wurden Dr. Sabine Gus-Mayer, Michael Müller, Ewald Kailberth, Gerhard Meinl, Franz Wirtensohn, Martin Huber, Andreas Rottmüller und Gerhard Knill.

Edmund Stoiber ist seit 50 Jahren bei CSU Geretsried - weilt allerdings beim FC Bayern

Unter den Geehrten für langjährige Parteimitgliedschaft befand sich auch Ex-Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber. Der Wolfratshauser konnte die Urkunde und die Anstecknadel für 50 Jahre von Ortschef Martin Huber allerdings nicht persönlich entgegennehmen, da er am Mittwochabend an einer Vorstandssitzung des FC Bayern teilnahm. Ebenfalls seit einem halben Jahrhundert hält Werner Bauer der CSU die Treue. Noch länger dabei ist nur Walter Weber mit 60 Jahren (er fehlte ebenfalls entschuldigt).

Politische Themen will Huber wieder an einem der kommenden CSU-Stammtische jeden letzten Sonntag im Monat im Gasthaus Geiger in den Mittelpunkt rücken. Er plane dafür unter anderem, Vertreter von heimischen Firmen und Betrieben einzuladen. Von ihnen sollen die Gäste aus erster Hand erfahren, inwieweit sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf die Lage der Wirtschaftsbetriebe in Geretsried auswirkt.

TANJA LÜHR